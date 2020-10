Bowlers dismissing Virat Kohli & AB de Villiers in the same over in IPL:

J Kallis, Kolkata, 2012

D Kulkarni, Mumbai, 2013

A Nehra, Ranchi, 2015

K Pandya, Mumbai, 2016

T Perera, Pune, 2016

N Rana, Kolkata, 2018

S Gopal, Bengaluru, 2019

M Shami, Sharjah, 2020*