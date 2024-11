Natasa Stankovic instagram story: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर सुर्खिया बटोरती रहती हैं। हार्दिक और नताशा के तलाक को काफी समय बीत चुका है। नताशा की सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर लगता है कि उन्हें एक बार फिर से प्यार हो गया है। लेकिन वह बताने से कतरा रही हैं। तलाक के बाद नताशा अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं और अपने भविष्य को संवारने में व्यस्त हैं।

नताशा का नाम उनके करीबी दोस्त अलेक्जेंडर एलिक्स इलिक के साथ जोड़ा जाता है। खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन नताशा की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कुछ लोग इन दोनों को भाई-बहन भी बताते हैं। हालांकि नताशा की हालिया कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर जरुर लगता है कि वह अपने फैंस से रिलेशनशिप के बारे में छिपा रही हैं। इसी कड़ी में नताशा स्टेनकोविक ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने खुद से जुड़ी एक खास चीज का जिक्र किया है।

नताशा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

नताशा स्टेनकोविक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर introverts_wardrobe पेज की एक पोस्ट को स्टोरी पर शेयर किया है। इस पोस्ट में अंग्रेजी में लिखा है कि If i talk to you while I'M driving, I genuinely like you. because that's supposed to be my music time.. जिसका हिंंदी में अर्थ है कि अगर मैं गाड़ी चलाते समय तुमसे बात करती हूं, तो मैं तुम्हें वास्तव में पसंद करती हूं। क्योंकि वह मेरे संगीत का समय माना जाता है। नताशा अक्सर ही क्रिप्टिक स्टोरी शेयर करती रहती हैं। हालांकि उन्होंने किसी को टैग नहीं किया है।

हार्दिक से शादी से पहले अली गोनी से था अफेयर

हार्दिक पांड्या से शादी करने से पहले नताशा स्टेनकोविक अली गोनी को डेट कर चुकी हैं। नताशा और अली ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन दोनों का यह रिश्ता आपसी सहमति से खत्म हो गया था। अली गोनी से ब्रेकअप होने के बाद नताशा ने हार्दिक पांड्या को डेट किया था। वही अली गोनी भी आगे बढ़ चुके हैं।

