नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी, दिसंबर महीने का किया जिक्र; जानें क्या कहा

Natasa Stankovic share a instagram story about December month: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। कभी नताशा अपनी पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं तो कभी वह अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। इसी कड़ी में नताशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने खास बात कही है।

नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, हालांकि उनकी कमाई का एक जरिया सोशल मीडिया भी है। वहीं नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर अपने जीवन से जुड़े हर मुद्दे को खुलकर रखती हैं। अपने विचारों या अपनी किसी भी बात को वह सोशल मीडिया पर कहने से नहीं हिचकिचाती हैं।

इसी कड़ी में नताशा स्टेनकोविक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने दिसंबर महीने के लिए खास बात कही है। उन्होंने अपनी स्टोरी में जो तस्वीर शेयर की है, उसमें लिखा है कि Hi December, You're the last one, so be the best one (हाय दिसंबर, तुम अंतिम हो इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनना)।

नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/natasastankovic__)

हार्दिक पांड्या से पहले नताशा स्टेनकोविक अली गोनी को कर चुकीं हैं डेट

वहीं नताशा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो हार्दिक पांड्या से शादी से पहले नताशा स्टेनकोविक टीवी स्टार अली गोनी को डेट कर चुकी हैं। दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे। हालांकि फिर दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और रिश्ता शादी जैसे बंधन में बंधने से पहले ही टूट गया। अली गोनी से रिश्ता खत्म होने के बाद नताशा ने हार्दिक से नाता जोड़ लिया।

हार्दिक और नताशा की शादी चट मंगनी पट ब्याह वाली स्टाइल में हुई थी। दोनों को डेट करते कुछ ही वक्त हुआ था कि फिर शादी रचा ली थी। हार्दिक और नताशा ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार शादी रचाई थी। पहली बार दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद दोनों ने हिंदू और फिर क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी रचाई थी। हालांकि नताशा और हार्दिक पांड्या की शादी काफी समय तक टिक नहीं पाई और इस साल (2024) जुलाई में दोनों का तलाक हो गया।

