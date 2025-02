नताशा स्टेनकोविक ने शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी, खास चीज का किया जिक्र; किसके ऊपर साधा निशाना?

Natasa Stankovic share a cryptic story : भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की एक्स-वाईफ नताशा स्टेनकोविक किसी ना किसी वजह से सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं। फैंस भी उन्हें काफी स्टॉक करते रहते हैं। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक के तलाक को करीब छह महीने हो गए हैं, फिर भी फैंस नताशा स्टेनकोविक को आड़े हाथों लेते रहते हैं।

नताशा स्टेनकोविक की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर लगता है कि वह भी हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से भूल नहीं पाई हैं। नताशा स्टेनकोविक अक्सर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा शेयर कर देती हैं, जिसे देखकर लगता है कि वह हार्दिक पांड्या पर तंज कस रही हैं। इसी कड़ी में नताशा स्टेनकोविक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वह जीवन से जुड़ी सीख और किसी इंसान की पर्सनल लाइफ की सीमाओं के बारे में बात कर रही हैं।

नताशा स्टेनकोविक ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट

नताशा स्टेनकोविक ने मंगलवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी सीख के बारे में बात की है। दरअसल, इंस्टाग्राम स्टोरी पर नताशा स्टेनकोविक ने jayshetty इंस्टाग्राम पेज की एक पोस्ट को शेयर किया है, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है "Walls keep everybody out. Boundaries teach people where the door is" (दीवारें सबको बाहर रखती हैं। सीमाएं लोगों को सिखाती हैं कि दरवाजा कहां है)। नताशा स्टेनकोविक अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए किसे अपनी सीमाएं बता रही हैं, यह तो वह खुद ही जान सकती हैं। नताशा स्टेनकोविक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी को टैग नहीं किया है।

नताशा स्टेनकोविक की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/natasastankovic__)

हार्दिक पांड्या और जैसमिन वालिया फिर से चर्चा में

नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा, उनमें से एक जैसमिन वालिया भी हैं। 23 फरवरी को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में जैसमिन वालिया भी पहुंची थीं, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या और जैसमिन वालिया के अफेयर की खबर फिर से चर्चा में आ गई है।

