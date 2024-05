3 दिग्गज खिलाड़ी जो IPL 2025 में दूसरी टीम के कप्तान बन सकते हैं

3 Players Who Will Become Captain in other new team in IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 अब अपने अंतिम चरण में है। लीग में फैंस को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आईपीएल 2024 के पहले और बीच में कुछ ऐसे भी खिलाड़ियों की चर्चा जमकर हुई जिनके लिए कहा गया कि वह आईपीएल 2025 (IPL 2025) में किसी और टीम के लिए खेलते और कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको 3 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के नाम बताएंगे जो अपनी टीमों को छोड़ आईपीएल 2025 में दूसरी टीमों में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं।

ये 3 खिलाड़ी दूसरी टीमों की कर सकते हैं कप्तानी

केन विलियमसन

केन विलियमसन की गिनती वर्तमान समय में दुनिया के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाजों में की जाती है। केन बल्लेबाज के साथ-साथ एक सफल कप्तान भी रहे हैं। हालांकि आईपीएल 2024 में केन विलियमसन को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे केन विलियमसन आईपीएल 2024 में टीम के लिए सिर्फ 2 मैच खेल सकें जिसमें उन्होंने 27 रन बनाए। गुजरात की ओर से कम मौके मिलने के कारण यह दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल 2025 में दूसरी टीम में जा सकते हैं और वहां उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि कौन सी टीम केन विलियमसन को शामिल कर यह बड़ी जिम्मेदारी देगी यह देखना दिलचस्प होगा।

केएल राहुल

इंडियन प्रीमियर लीग के धमाकेदार विकेटकीपर बल्लेबाज और वर्तमान में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करने वाले केएल राहुल भी आईपीएल के अगले सीजन में अपना पाला बदल सकते हैं। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में हार के बाद केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच बहस होते हुए भी देखी गई थी। इस घटना के बाद से माना जा रहा है कि राहुल अगले सीजन किसी दूसरे फ्रेंचाइजी में शामिल होकर कप्तानी का कार्यभार संभाल सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि केएल राहुल को आरसीबी अपने टीम में शामिल कर फाफ डू प्लेसी के जगह कप्तान बना सकती है।

रोहित शर्मा

आईपीएल 2024 के पहले मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम का नया कप्तान बनाया था। रोहित शर्मा को हटाने के बाद से इस बात की चर्चा तेज है कि हिटमैन मुंबई का साथ अब छोड़ सकते हैं। 5 बार के बतौर कप्तान आईपीएल खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा को अपने खेमे में शामिल करने के लिए कई टीमें बड़ी बोली लगा सकती है और उन्हें कप्तानी का जिम्मा दे सकती है। उन्होंने आईपीएल 2024 में 13 मैच में 1 शतक की मदद से 349 रन बनाए हैं।