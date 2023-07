Bangladesh U19 Vs South Africa U19 | 5th Youth ODI Match | SKS, RajshahiBangladesh U19 won by 3 wickets & the series 3-2Scorecard:South Africa U19 - 210 (49.4 Ov) | Bangladesh U19 - 211/7 (47.1 Ov)Player of the Match: Ariful Islam (Bangladesh U19)Player of the Series:… twitter.com/i/web/status/1… pic.twitter.com/LQxrTiMDt5 " target="_blank" title="tweet-url" rel="noopener noreferrer">pic.twitter.com/LQxrTiMDt5" target="_blank" title="tweet-url" rel="noopener noreferrer">pic.twitter.com/LQxrTiMDt5" target="_blank" title="tweet-url" rel="noopener noreferrer">pic.twitter.com/LQxrTiMDt5