'5-10 साल पहले जो हुआ, हम उसके बारे में नहीं सोचते', सेमीफाइनल मैच से पहले रोहित शर्मा ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) का पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को भारत और न्यूज़ीलैंड (IND vs NZ) के बीच में खेला जाएगा। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड (New Zealand Cricket Team) के खिलाफ भारत (Indian Cricket Team) का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स के पिछले 20 सालों में भारत ने न्यूज़ीलैैंड (IND vs NZ) के खिलाफ सिर्फ एक मैच में जीत दर्ज की है, और वो जीत भी मौजूदा वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में आई थी।

2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भी भारत का सामना न्यूज़ीलैंड से हुआ था, और तब केन विलियमसन की टीम ने भारत को 18 रनों से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था।

सेमीफाइनल मैच से पहले रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान

इसके अलावा पिछले दस सालों से टीम इंडिया का नॉकआउट मैचों में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इन सभी तथ्यों को देखकर भारतीय क्रिकेट फैन्स को भारत के सेमीफाइनल मैच की चिंता होती है। इस चिंता के ऊपर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि,

"नहीं, ऐसा (चिंता) नहीं है। जाहिर तौर पर यह आपके दिमाग में चलता है, क्योंकि आपको पता होता है कि पहले क्या हुआ है। लेकिन जो पहले हुआ है, वो हो चुका है। आप आज क्या कर सकते हो, कल क्या कर सकते हो, हम आमतौर पर इसके बारे में बात करते हैं। तो, मुझे नहीं लगता कि टीम में इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होती है कि दस साल पहले या 5 साल पहले या पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ था।"

आपको बता दें कि, 2019 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेला गया था। उस मैच में न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनकी टीम को सिर्फ 239 रनों पर समेट दिया था। टीम इंडिया रिज़र्व-डे के दिन न्यूज़ीलैंड के इस स्कोर का पीछा करने उतरी और सिर्फ 221 रन पर ही ऑल-आउट हो गई। विराट कोहली की टीम सेमीफाइनल मैच 18 रन से हार गई और न्यूज़ीलैंड ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया था। अब देखना होगा कि इस बार के सेमीफाइनल मैच में क्या होता है।