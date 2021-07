ENG vs PAK मुकाबले में लड़के ने किया लड़की को प्रपोज, कमेंटेटरों ने बांधा समां

इंग्लैंड (England Cricket Team) और पाकिस्तान (Pakistan Cricket Team) के बीच हुए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में एक बेहतरीन दृश्य देखने को मिला। स्टैंड्स में बैठे एक दर्शक ने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसका लाइव प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। इस दौरान मैच के कमेंटेटर डेविड लोयड ने बेहतरीन कमेंट्री भी की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बेहतरीन पल का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ईसीबी ने कैप्शन में लिखा कि, 'Decision Pending... She said YES! Phil and Jill!', यानी फैसला बाकी है और लड़की ने हाँ भर दी है।

दरअसल यह बेहतरीन पल उस समय प्रसारित हुआ जब पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी चल रही थी और पारी का 10वां ओवर फेंका जा रहा था। इस दौरान फिल ने घुटनों पर बैठते हुए अपनी महिला मित्र जिल को प्रपोज किया। मैच के कमेंट्री पैनल में बैठे डेविड लोयड ने इस बेहतरीन पल को कमेंट्री कर इसे और भी खूबसूरत बना दिया। मैदान पर बैठे हजारों दर्शकों व खिलाड़ियों ने इस पल को देखा और इसका लुत्फ़ उठाया।

Decision Pending... ⏳



She said YES! 💍



Congrats Phil and Jill! ❤️ pic.twitter.com/SHj0iy45Pw — England Cricket (@englandcricket) July 21, 2021

साल 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान भी देखा गया था ऐसा पल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई साल 2020 में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय पारी के दौरान टीम इंडिया की जर्सी पहने एक युवक ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पहने युवती को प्रपोज करने के लिए अपनी जेब से सगाई की अंगूठी निकाल और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर दिया था। यह पूरा नजारा मैच के दौरान लाइव दिखाया गया था। दर्शकों ने ही नहीं बल्कि मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी इस अनोखे प्रस्ताव पर ताली बजाई थी। तब फील्डिंग कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने भी इस पर मुस्कुरा कर ताली बजाई थी।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता तीसरा मुकाबला

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 19.4 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

Edited by Rahul