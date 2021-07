'This or That', दिनेश कार्तिक ने वॉशिंगटन सुन्दर के साथ शेयर किया मजेदार वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुन्दर (Washington Sundar) और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) इस समय इंग्लैंड में मौजूद हैं। दोनों ही खिलाड़ी पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ ब्रेक का लुत्फ़ उठा रहें हैं। वॉशिंगटन सुन्दर आगामी इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं, तो दिनेश कार्तिक स्काई स्पोर्ट्स के साथ कमेंट्री पैनल में एक कमेंटेटर का रोल निभा रहें हैं। दिनेश कार्तिक ने इन्स्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो और वॉशिंगटन सुन्दर 'This or That' का मजेदार खेल खेलते हुए दिखे। दिनेश कार्तिक ने इस वीडियो में कैप्शन दिया और लिखा कि वॉशिंगटन के साथ फन टाइम।

इस मजेदार वीडियो में दोनों खिलाड़ियों को दो आप्शन में से एक चुनना था। सबसे पहले क्रेजी और शांत में दोनों खिलाड़ियों ने क्रेजी होना चुना। उसके बाद टेस्ट और टी20 मैचों में सुन्दर ने टेस्ट फॉर्मेट को चुना, तो कार्तिक ने टी20 क्रिकेट को चुना। पिज़्ज़ा और डोसा में दोनों ने डोसा को पहली चॉइस के तौर पर चुना। इसके बाद तमिल के फेवरेट एक्टर रजनीकांत और कमल हसन में से दिनेश कार्तिक ने रजनीकांत और सुन्दर ने कमल हसन का चयन किया। वीडियो के अंत में टेनिस के दिग्गज रफाल नडाल और रॉजर फेडरर में दोनों भारतीय खिलाड़ी संदेह में पड़ गए और दिनेश कार्तिक ने जबरदस्ती सुन्दर को सुबह 6 बजे उठने वाले लोगों को चुनने के लिए मजबूर किया।

दिनेश कार्तिक ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ-साथ इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रही एकदिवसीय व टी20 सीरीज में कमेंट्री का भार संभाला है। उनके कमेंट्री के कार्य को सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में काफी पसंद किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुन्दर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जो फ़िलहाल डरहम में पहुँच चुकी है। टीम इंडिया ने डरहम के मैदान पर आज अभ्यास भी किया है।

