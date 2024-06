Rohit Sharma can be the most Successful T20I Captain of the Indian Team: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड (IND vs IRE) के खिलाड़ खेलते हुए करेगी। यह मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 2013 के बाद से मेन इन ब्लू कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है, इस बार टी20 चैंपियन बनकर उसके पास इस सूखे को खत्म करने का सुनहरा अवसर है। वहीं, आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करते ही रोहित शर्मा बतौर कप्तान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे।

रोहित शर्मा के पास है एमएस धोनी से आगे निकलने का बेहतरीन मौका

भले ही रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अब तक एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती है। हालांकि, रोहित के पास बतौर कप्तान एमएस धोनी से आगे निकलने का सुनहरा मौका है। रोहित ने अब तक 54 टी20 मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई की है, जिसमें टीम ने 41 मैचों में जीत और 12 मैच मैचों शिकस्त का सामना किया है।

दूसरी ओर, धोनी ने 72 टी20 मैचों में भारत की कमान संभाली थी और 41 मैच जीते, जबकि 28 में हार मिली। इस तरह टी20 प्रारूप में रोहित ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सबसे ज्यादा मैच जिताने में धोनी की बराबरी कर रखी है। अगर आज टीम इंडिया आयरिश टीम को मात देने में सफल हो जाती है, तो रोहित बतौर कप्तान 42वां टी20 मैच जीत लेंगे और वह धोनी से आगे निकल जाएंगे।

ग्रुप ए में है टीम इंडिया

टी20 वर्ल्ड कप के नौवें संस्करण में 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। ग्रुप स्टेज में सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5-5 टीमें शामिल हैं। रोहित शर्मा एन्ड कंपनी ग्रुप ए में हैं, जिसमें पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड और अमेरिका भी हैं। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के अपने सभी मैच अमेरिका में ही खेलेगी। ग्रुप स्टेज के खत्म होने के बाद 8 टीमें ही सुपर 8 में पहुचेंगी, बाकी 12 टीमों का सफर खत्म हो जाएगा। टीम इंडिया को ख़िताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

