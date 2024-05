Teams who are not able to hit a single four in powerplay in IPL: आईपीएल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले चौकों और छक्कों का ख्याल आता है। हालाँकि, आईपीएल के 17वें सीजन के 57वें मुकाबले के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का पावरप्ले के दौरान एक भी चौका नहीं लगा पाई।

LSG की टीम पावरप्ले में नहीं लगा पाई एक भी चौका

मौजूदा सीजन का 57वां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गाँधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है।

हालाँकि, पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस दिखे। पावरप्ले में एलएसजी 2 विकेट खोकर सिर्फ 27 रन ही बना पाई। यह लखनऊ टीम का इस आईपीएल सीजन में पावरप्ले का सबसे छोटा टोटल भी है।

हैरानी कर देने वाली बात इस दौरान ये भी सामने आई कि पूरे पावरप्ले के दौरान लखनऊ टीम की ओर से एक भी चौका नहीं लगा। हालाँकि, एक छक्का जरूर लगा जो केएल राहुल के बल्ले से निकला था। आईपीएल में यह दूसरी बार हुआ है जब कोई टीम पावरप्ले में एक भी चौका नहीं लगा पाई है।

इससे पहले यह शर्मनाक कारनामा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2022 में पुणे में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेले मुकाबले में कर चुकी है। इस मैच में आरसीबी की ओर से पावरप्ले में दो छक्के लगे थे और उन्होंने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता था।

गौरतलब हो कि इस मुकाबले में हैदराबाद की ओर से खतरनाक गेंदबाजी हो रही है। भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त लय में दिख रहे हैं। उन्होंने अब तक किये अपने 3 ओवर के स्पेल में महज 7 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए हैं।

IPL 2024 के 57वें मुकाबले के लिए SRH और LSG की प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद : पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, विजयकान्त वियासकान्त।

लखनऊ सुपर जायंट्स : क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हूडा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, क्रुणाल पंड्या, के गौतम, नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर।