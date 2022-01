हार्दिक पांड्या ने नेट्स में किया बल्लेबाजी का गंभीर अभ्यास

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) से बाहर चल रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इन दिनों अपनी फिटनेस पर काफी कार्य कर रहें हैं। जिम से लेकर मैदान पर वह लगातार अपने वर्कआउट पर ध्यान दे रहें हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें वह काफी गंभीरता से अपनी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। टीम इंडिया के लिए पिछले कई सालों से ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हार्दिक पांड्या पिछले 2 सालों से लगातार गेंदबाजी करने में असफल रहे और पूर्ण रूप से फिट नहीं थे, जिसके कारण उन्हें टीम से भी निकाल दिया गया है।

हाल ही हार्दिक पांड्या ने चयनकर्ताओं को कहा कि उन्हें चयन की प्रक्रिया में न रखा जाए क्योंकि वह अपनी फिटनेस पर अपना ध्यान देना चाहते हैं। टीम इंडिया और हार्दिक के फैन्स के लिए यह बड़ी खबर होगी कि उनका स्टार खिलाड़ी अब अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा है और अब बल्लेबाजी का अभ्यास भी गंभीर रूप से करता हुआ दिखाई दिया है। हार्दिक पांड्या ने वीडियो अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा कि, 'Step by step. Putting in the hard yards' यानी वह हर कदम के साथ कड़ी मेहनत कर रहें हैं।'

hardik pandya @hardikpandya7 Step by step. Putting in the hard yards Step by step. Putting in the hard yards 💪 https://t.co/MXS34E4zCF

हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है आईपीएल टीम का कप्तान

मुंबई इंडियंस से रिलीज किये जाने के बाद हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के लिए खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या को वहां कप्तान की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में हार्दिक पांड्या को लेकर जिक्र किया है जिसमें उन्हें पहली बार आईपीएल में कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई गई है। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने इस बार रिटेन नहीं किया था। उनके भाई क्रुणाल पांड्या को भी मुंबई इंडियंस की टीम से बाहर किया गया है।

