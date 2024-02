U19 World Cup में पाकिस्तान की करीबी हार को लेकर ट्विटर पर आई जोरदार प्रतिक्रियाएं, ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट से बनाई फाइनल में जगह

ICC Under 19 World Cup 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान (AUS vs PAK) के विरुद्ध एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहाँ उनका सामना भारत (IND vs PAK) के साथ होगा।

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो उनके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले खेलते हुए महज 79 के कुल योग पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अज़ान अवैस (52) और अराफात मिन्हास (52) की अर्धशतकों की मदद से मेन इन ग्रीन ने 48.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोकर 179 रन बनाये।

जवाबी पारी में पाकिस्तान के गेंदबाजों की ओर से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने अपनी जीत की उम्मीदों को कायम रखा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 गेंदें शेष रहते नौ विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के विरुद्ध 1 विकेट से करीबी जीत को लेकर ट्विटर पर जोरदार प्रतिक्रियाएं आई हैं।

आइए कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें:

(एक और दिल तोड़ने वाली हार। जब नॉकआउट चरण की बात आती है तो ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत भाग्यशाली होती है।)

(आइए पाकिस्तान पर हंसें।)

(तो क्या जब रविवार को भारत की अंडर-19 टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, तो वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में सीनियर टीम की हार का बदल ले सकेंगे?)

(ऑस्ट्रेलिया ने U19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है और 11 फरवरी को फाइनल में उनका मुकाबला भारत से होगा।)

(ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 16 रनों को सफलतापूर्व चेज किया, जबकि उनके पास सिर्फ 1 विकेट था। उनका कभी हार न मानने वाला रवैया एक बार फिर काम कर गया। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है।)

(एक और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे फॉर्मेट के फाइनल के लिए तैयार हो जाइए।)

(सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। एक बार फिर से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा।)