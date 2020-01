आईपीएल 2020 की सभी टीमों के ऐसे खिलाड़ी जो अकेले मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं

आईपीएल 2020 की सभी टीमों के ऐसे खिलाड़ी जो अकेले मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं Utkarsh Tripathi FOLLOW CONTRIBUTOR प्रीव्यू Published Jan 14, 2020

आंद्रे रसेल आईपीएल जैसे विश्व प्रसिद्ध लीगों में हर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाना चाहता है। इसमें कोई शक नही की सभी खिलाड़ियों के योगदान के बल पर एक टीम मजबूत बनती है और मुकाबले जीतती है। फिर भी हर टीम में कोई एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अपने दम पर काफी हद तक मुकाबले को टीम के पक्ष में लाता है फिर चाहे वह कोई भी प्रारूप क्यों न हो लेकिन छोटे प्रारूपों की क्रिकेट में ऐसा ज्यादा होता है। टी-20 के प्रारूप में बल्लेबाज द्वारा छोटी विस्फोटक पारी या फिर एक ओवर में एक या दो सफलताएं मैच के नतीजों को पूरी तरीके से बदल देती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं आईपीएल 2020 में सभी टीमों के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो अपने दम पर मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं।

#1 मुंबई इंडियंस - जसप्रीत बुमराह

विश्व के सभी प्रारूपों में सबसे सफल गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह 2013 से मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा हैं। बुमराह ने लगातार मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा किया है और इसलिए लगातार टीम का हिस्सा भी बने हुए हैं। पिछले साल आईपीएल 2019 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कम स्कोर को बचाने मैदान में उतरी मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह ने लगभग अकेले अपने दम पर मुकाबला टीम को जिताया। बुमराह ने चार ओवरों में मात्र 14 रन देकर 2 सफलताएं अपने नाम की थी। 2019 के पूरे सीजन में 16 मैचों में 6.63 की इकॉनमी में के साथ बुमराह ने 19 विकेट अपने नाम किए थे। यही कारण है कि मुम्बई जब भी समस्याओं में फंसती है तो बुमराह ही टीम के काम आते हैं और इस साल भी मुंबई को बुमराह से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी।

