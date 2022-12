पाकिस्तानी गेंदबाज ने डेब्यू में 7 विकेट लेकर चौंकाया, इंग्लैंड को लगा जबरदस्त झटका  

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच (PAK vs ENG) आज से मुल्तान में दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। पहले दिन इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 281 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने स्टंप्स के समय तक दो विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए थे। पहले दिन पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 7 विकेट लेकर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू पारी में सिर्फ दो गेंदबाजों (मोहम्मद ज़ाहिद, 7/66, 1996 vs न्यूजीलैंड और मोहम्मद नज़ीर, 7/99, 1969 vs न्यूजीलैंड) ने सात-सात विकेट लिए थे।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और फिर से तेज़ शुरुआत की। हालाँकि नौवें ओवर में 38 के स्कोर पर जैक क्रॉली (19) आउट हो गए। यहाँ से बेन डकेट (49 गेंद 63) और ओली पोप (61 गेंद 60) ने दूसरे विकेट के लिए 79 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई और टीम को 18वें ओवर में ही 100 के पार पहुंचा दिया। हालाँकि 117 के स्कोर पर डकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड को लगातार झटके लगे और लंच के समय उनका स्कोर 180/5 था। पहले सत्र में अबरार अहमद ने दोनों ओपनर के अलावा ओली पोप, जो रुट (8) और हैरी ब्रूक (9) को पवेलियन भेजा।

विल जैक्स (31) और बेन स्टोक्स (30) के बीच छठे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन अबरार ने 3 रन के अंदर दोनों को आउट करके इंग्लैंड का स्कोर 231/7 कर दिया। अबरार के पास पहली ही टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने का अनोखा मौका था, लेकिन ज़ाहिद महमूद ने आखिरी के तीन विकेट लेकर उन्हें यह रिकॉर्ड नहीं बनाने दिया। 245 के स्कोर पर ज़ाहिद ने दो लगातार गेंदों पर ओली रॉबिन्सन (5) और जैक लीच (0) को आउट किया।

मार्क वुड ने 27 गेंदों में 36 रनों की तेज़ नाबाद पारी खेलकर टीम को 280 के पार पहुंचाया, लेकिन महमूद ने 281 के स्कोर पर जेम्स एंडरसन (7) आउट करके इंग्लैंड की पारी समाप्त की।

चाय के बाद पाकिस्तान की पारी शुरू हुई और तीसरे ही ओवर में जेम्स एंडरसन ने इमाम-उल-हक़ को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा। इसके बाद 51 के स्कोर पर जैक लीच ने अब्दुल्लाह शफ़ीक़ (14) को भी चलता किया। बाबर आज़म ने सऊद शकील के साथ टीम को 100 के पार पहुंचाया और पहले दिन और कोई झटका नहीं लगने दिया। स्टंप्स के समय बाबर आज़म 61 और सऊद शकील 32 रन बनाकर नाबाद थे।

