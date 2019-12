PAK vs SL, दूसरा टेस्ट: श्रीलंका की पहली पारी 271 रन पर सिमटी, पाकिस्तान ने दूसरी पारी में की सधी हुई शुरुआत Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 20 Dec 2019, 18:21 IST SHARE

पाकिस्तानी खिलाड़ी कराची टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बनाए। वे श्रीलंका से 23 रन पीछे हैं। आबिद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर हैं। श्रीलंका की पहली पारी 271 रन पर समाप्त हो गई। पाकिस्तानी टीम भी पहली पारी में 191 रन बनाकर आउट हो गई थी। श्रीलंकाई टीम ने 41/2 के स्कोर से आगे खेलते हुए कुशल मेंडिस (13) के रूप में दिन का पहला विकेट गंवाया। इसके बाद लसिथ एम्बुलडेनिया भी 13 रन बनाकर चलते बने। कुछ समय बाद एक और विकेट गिरने पर उनका स्कोर 80/5 हो गया। यहाँ से दिनेश चाँडीमल और धनंजय डी सिल्वा ने छठे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। चांडीमल ने बेहतरीन 74 रन बनाए, डी सिल्वा ने 32 रन जोड़े। निचले क्रम से दिलरुवान परेरा ने अच्छा प्रयास करते हुए 48 रन बनाए तब टीम का कुल स्कोर 271 रन तक पहुंचा। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने पांच और मोहम्मद अब्बास ने चार विकेट झटके। दूसरी पारी में पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज आबिद अली (32*) और शान मसूद (21*) ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने सुझबुझ से बल्लेबाजी की और दिन की अंतिम गेंद तक क्रीज पर बने रहे दूसरी पारी में पाकिस्तान का स्कोर 57/0 है और वे श्रीलंका से 23 रन पीछे हैं। संक्षिप्त स्कोर पाकिस्तान: 191/10, 57/0 श्रीलंका: 271/10 Advertisement

