Pankhuri Sharma showered love on Hardik Pandya birthday: हार्दिक पांड्या आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। हार्दिक पांंड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को हुआ था। वे एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे थे। पर आज उन्होंने मेहनत के दम पर जो मुकाम हासिल किया, वह हर किसी को नसीब नहीं होता। हार्दिक के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज यह खिलाड़ी टीम इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर और टॉप खिलाड़ियों में से एक है।

हार्दिक पांड्या आज भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा और मेहनत के दम पर उन्होंने शोहरत हासिल की। हार्दिक की पर्सनल लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, हाल ही में हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक की राह अलग हो गई थीं। 18 जुलाई 2024 को दोनों ने एक- दूसरे से तलाक ले लिया। हार्दिक की लाइफ में चाहें जितनी मुश्किलें आ जाएं लेकिन उनके बड़े भाई क्रुणाल पांड्या और भाभी पंखुड़ी शर्मा हार्दिक के साथ हमेशा रहते हैं। हार्दिक के बर्थडे के खास मौके पर पंखुड़ी शर्मा ने खास अंदाज में विश किया है।

भाभी पंखुड़ी शर्मा ने लुटाया प्यार

पंखुड़ी शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट शेयर कर हार्दिक पांड्या को बर्थडे विश किया है। पंखुड़ी ने इंस्टाग्राम पर करीब सात तस्वीरें शेयर की, पहली तस्वीर में उन्होंने अपने साथ हार्दिक पांड्या की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर में तस्वीर शेयर की है, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने पति क्रुणाल पांड्या और अपने साथ हार्दिक की तस्वीर शेयर की है।

इतना ही नहीं उन्होंने अगस्त्या के साथ वाली भी हार्दिक की तस्वीर शेयर की। साथ ही पंखुड़ी ने प्यार भरा कैप्शन लिखा, Happy birthday bubs Sending you big hugs and love Keep that fire in you burning always You know we love you and we are always here for you। हार्दिक ने भी पंखुड़ी शर्मा की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा love you bubs (आगे हार्ट इमोजी शेयर की)। फैंस पंखुड़ी की इस पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं साथ ही कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज कर रहे हैं।

हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। क्रुणाल पांड्या कई बार हार्दिक के आलोचकों के मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। वहीं हार्दिक और नताशा के तलाक के बाद बेटे अगस्त्या का भी बखूबी ख्याल रख रहे हैं।

