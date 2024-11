पैट कमिंस की पत्नी ने बेबी बंप के साथ शेयर की तस्वीरें, फिर मांगी माफी; जानें पूरा मामला 

Why Pat Cummins wife Becky Cummins said sorry: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब ऑस्टेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी बेकी बोस्टन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2020 में कमिंस और बेकी ने सगाई की और अगस्त 2022 में उनकी शादी हुई।

कमिंस और बेकी का एक बेटा भी है, जिसका नाम एल्बी है। उसका जन्म 8 अक्टूबर, 2021 को हुआ था। बेकी बेस्टन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें बेकी का बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। लेकिन बेकी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खास चीज के लिए माफी भी मांगी। बेकी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है, चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है।

बेकी कमिंस ने पोस्ट शेयर कर मांगी माफी

पैट कमिंस की पत्नी बेकी ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। पहली तस्वीर में बेकी और पैट एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में बेकी अपना बेबी बंप दिखाते हुए नजर आ रही हैं। बेकी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि 1+1 = 4 (आगे व्हाइट हार्ट इमोजी शेयर की है)। कैप्शन का मतलब साफ है कि बेकी और पैट बहुत जल्द चार होने वाले हैं। इस कपल का पहले से एक प्यारा सा बेटा है।

वहीं उन्होंने अपने बेबी बंप की तस्वीर को शेयर कर लोगों से माफी भी मांगी है। बेकी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि apologies for the washing line, my house is currently under construction। दरअसल बेकी के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी तस्वीर के पीछे वाशिंग लाइन दिख रही हैं, इसी के चलते उन्होंने फैंस से माफी मांगी है।

बता दें कि हाल ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के घर एक बेटे ने जन्म लिया है। 16 नवंबर को रोहित ने सोशल मीडिया पर अपने घर पर नन्हें मेहमान के आगमन की घोषणा की। रोहित के बाद जल्द ही ऑस्टेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। हालांकि कमिंस के अगले साल पिता बनने की संभावना है।

