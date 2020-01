ये हो सकते हैं आईपीएल 2020 में सभी टीमों के ओपनर खिलाड़ी

ये हो सकते हैं आईपीएल 2020 में सभी टीमों के ओपनर खिलाड़ी Utkarsh Tripathi FOLLOW CONTRIBUTOR विशेष Published Jan 09, 2020

Jan 09, 2020 IST SHARE

रोहित शर्मा 2020 आईपीएल के लिए नीलामी 19 दिसंबर 2019 को हो गयी है। नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी द्वारा कुल मिलाकर 62 खिलाड़ियों को खरीदा गया जिसमें 29 विदेशी सितारे भी शामिल हैं।। हालांकि नीलामी में सबसे ज्यादा गेंदबाजों की मांग रही लेकिन सलामी बल्लेबाज़ भी बहुत पीछे नहीं थे। इस बार नीलामी में काफी सलामी बल्लेबाज आईपीएल की टीमों द्वारा खरीदे गए। सभी टीमों के पास अच्छे सलामी बल्लेबाज हैं और वह कुछ और को बैकअप के रूप में रखना चाहेंगे। इस साल आईपीएल 29 मार्च से शुरू होगा और फाइनल 24 मई को खेला जाएगा। आइए आज हम जानते हैं कि सभी टीमें कौन से दो ओपनरों के साथ मैदान में उतर सकती हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - पार्थिव पटेल और आरोन फिंच पार्थिव पटेल - आईपीएल 2019 नीलामी में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने कुछ बहुत ही शानदार खरीदारी की है। उन्होंने तीन बल्लेबाजों को खरीदा है, जिसमें दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी शामिल है और दोनों सलामी बल्लेबाज हैं, जोश फिलिप्स और आरोन फिंच। इस बीच, उनके पास देवदत्त पडिक्कल और पार्थिव पटेल भी हैं और विराट कोहली ने भी शुरुआत में बल्लेबाजी की है। हालाँकि, अब ऐसा लग रहा है कि फिंच और पटेल ही आरसीबी की पारी की शुरुआत के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, उनका 2019 का आईपीएल भी बहुत अच्छा था। पार्थिव आरसीबी के लिए पिछले साल तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने 139.37 की स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए थे। दूसरी ओर, फिंच एक बिस्फोटक टी-20 के खिलाड़ी हैं। वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उनका करियर टी-20 स्ट्राइक-रेट 143.68 है। दरअसल, फिंच, कोहली और एबी डीविलियर्स के साथ दूसरी टीमों पर बड़ा दबाव डाल सकते हैं और आरसीबी खेमे में बदलाव भी ला सकते हैं।



1 / 5 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...