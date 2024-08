R Ashwin to equals Muttiah Muralitharan record of most player of the series in tests: भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नाम टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार है। ऐसे में भारत की आगामी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के दौरान अश्विन एक और कीर्तिमान रच सकते हैं, जिससे वह श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।

बता दें कि मुरलीधरन विश्व के सबसे सफल और इकलौते टेस्ट गेंदबाज हैं, जिन्होंने 133 टेस्ट में 800 विकेट हासिल करने का कारनामा किया हुआ है। वहीं, अश्विन ने हाल ही में अपने 100 टेस्ट मैच पूरे किए हैं और उनके नाम 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट दर्ज हैं। 2011 में डेब्यू करने के बाद से लेकर अभी तक अश्विन लगातार टेस्ट क्रिकेट में अपना जलवा दिखाते रहे हैं।

अश्विन के पास मुरलीधरन की बराबरी का मौका

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट हासिल करने के साथ ही मुरलीधरन के नाम सबसे अधिक 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है। वहीं, रविचंद्रन अश्विन अब तक 10 बार ऐसा कर चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में अश्विन के पास प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर श्रीलंकाई दिग्गज की बराबरी करने का मौका होगा। हालांकि, अभी तक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अश्विन की लगातार जारी शानदार फॉर्म के चलते उनका टीम में होना लगभग तय है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अपने नाम करने का मौका अश्विन के पास होगा।

भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं अश्विन

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने के मामले में रविचंद्रन अश्विन का नाम दूसरे नंबर पर है और वह सिर्फ अनिल कुंबले से पीछे हैं। बता दें कि इस लेग स्पिनर ने अपने करियर के दौरान 132 टेस्ट मुकाबलों में 619 विकेट चटकाए, जबकि अश्विन के नाम 100 टेस्ट मैचों में 516 विकेट हैं। अपने करियर में लगातार भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे अश्विन ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत कई बार मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

