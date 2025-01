4 टीमें जो नए कप्तान के साथ IPL 2025 में आएंगी नजर, पहली बार खिताब जीतने का पूरा होगा सपना?

4 teams will try to win IPL title first time with new captains: वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे चहेती टी20 लीग में से एक आईपीएल का इस साल का सत्र शुरू होने में अब करीब 2 महीने का वक्त बचा है। इस ब्लॉकबस्टर टी20 लीग के लिए सभी टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और वो मैदान मारने के लिए तैयार हैं। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन के दौरान सभी टीमों ने अपने स्क्वाड को काफी मजबूत कर लिया है।

आईपीएल के अगले सत्र के लिए कुछ ऐसी टीमें हैं जो नए कप्तान के साथ नजर आने वाली हैं। इस बार खिलाड़ियों में काफी बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में कुछ टीमें वो हैं जो नए कप्तान के साथ पहली बार खिताब पर नजरें बनाए हुए हैं। तो चलिए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं वो 4 टीमें जो नए कप्तान के साथ पहली बार खिताब जीतने का सपना पूरा करने के लिए उतरेंगी।

4. लखनऊ सुपरजायंट्स

आईपीएल 2022 से इस लीग में एंट्री करने वाली लखनऊ सुपरजायंट्स ने अपने कुछ पुराने खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। लेकिन नए स्टार खिलाड़ियों को भी शामिल किया है, जिसके बाद इस साल लखनऊ की टीम नए कप्तान के साथ खेलेगी। टीम की कमान ऋषभ पंत को मिलना तय दिख रहा है। जिसके बाद वो पहली बार चैंपियन का सपना देख सकते हैं। टीम के पास मिचेल मार्श से लेकर निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, मोहसिन खान जैसे स्टार खिलाड़ी हैं।

3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

आईपीएल के इतिहास की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से हर साल फैंस को जीत की उम्मीद होती है। लेकिन ये टीम हर साल अपने फैंस को निराश कर देती है। इस टीम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, जहां एक नया कप्तान भी देखने को मिलेगा। ऐसे में टीम से नए कप्तान के साथ ही जीत की आस है। टीम में विराट कोहली जैसे सितारे के साथ ही फिल साल्ट, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या जैसे नाम हैं, जो टीम के खिताबी सूखे को खत्म कर सकते हैं।

2. दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल में अब तक खिताबी सूखे का सामना कर रही है। इस टीम में भी काफी अलग-अलग बदलाव किए गए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। इस टीम की कमान नए कप्तान के पास जाने वाली है, जिसमें केएल राहुल या अक्षर पटेल कप्तान हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स नए कप्तान के साथ नई उम्मीद देख रही है, जहां वो पहला खिताब जीत सकती है। उनके पास केएल राहुल, फाफ डू प्लेसी, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव जैसे सितारे हैं, जो टीम को पहला खिताब दिला सकते हैं।

1. पंजाब किंग्स

आईपीएल के 17 सीजन में एक बार खिताब को जीतने के लिए हरसंभव प्रयास करने वाली पंजाब किंग्स इस बार एक और नए कप्तान के साथ तैयार है। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम की कमान सौंपी है, जिसके बाद उनसे काफी उम्मीदें हैं। पंजाब किंग्स इस बार सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि इनकी टीम में जबरदस्त बैलेंस दिख रहा है। श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल से लेकर अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज शामिल हैं।

