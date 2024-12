eyes will be on these 3 players including Rinku Singh in the VHT: वनडे फॉर्मेट के दूसरे सबसे बड़े टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत अगले साल फरवरी में होगी। भले ही टूर्नामेंट का आधिकारिक कार्यक्रम अब तक जारी नहीं किया गया है लेकिन, रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी। 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप जीत चुकी भारतीय टीम लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने की तैयारी में होगी। पिछली बार फाइनल गंवाने वाली भारतीय टीम इस बार खिताब पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए वे एक बेहतरीन टीम भी चुनेंगे। फिलहाल भारत में वनडे फॉर्मेट की विजय हजारे ट्राफी खेली जा रही है। एक नजर उन तीन खिलाड़ियों पर जो इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना दावा ठोंक सकते हैं।

#3 रिंकू सिंह

मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश ने अपना कप्तान बनाया है। रिंकू भारत के लिए दो वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। उन्होंने हाल ही में खेले गए सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रिंकू ने आठ पारियों में लगभग 70 की शानदार औसत के साथ 277 रन बनाए थे। अगर विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी जाने वाली टीम में खुद को शामिल करने के लिए चयनकर्ताओं पर दबाव डाल सकेंगे।

#2 मोहम्मद शमी

पिछले साल खेले गए वनडे विश्व कप में सबसे अधिक 26 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप फाइनल के बाद से भारत के लिए नहीं खेले हैं। टखने की सर्जरी कराने वाले शमी लगातार घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के दो मुकाबले खेलने के अलावा शमी ने मुस्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के सभी मैच खेले थे। उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी बंगाल की टीम में चुना गया है। अगर इस टूर्नामेंट में भी शमी ने धारदार गेंदबाजी की तो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ उनकी भारत की टीम में वापसी हो सकती है।

#1 श्रेयस अय्यर

दांए हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन, इस दौरान घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला खूब चला है। श्रेयस ने रणजी ट्रॉफी की पांच पारियों में 450 से अधिक रन बनाए जिसमें एक शतक और एक दोहरा शतक शामिल रहा। इसके बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने आठ पारियों में ही लगभग 350 रन बना दिए और इसमें भी उन्होंने एक शतक लगाया।

विजय हजारे ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में अय्यर ने धुआंधार शतक लगाया। विजय हजारे ट्रॉफी में वह ऐसे ही कुछ और पारियां खेलना चाहेंगे जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका दावा सबसे मजबूत रहे।

