Rinku Singh wants to play for RCB in IPL 2025 if released by KKR: आईपीएल से अपनी अलग पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह अब टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं और उनकी टी20 टीम में जगह पक्की हो चुकी है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सबकी नजर इस बात पर भी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिंकू को रिटेन करेगी या नहीं। वहीं, रिंकू ने अब बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर उन्हें रिलीज किया जाता है तो फिर वह विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल होना पसंद करेंगे।

इस बार मेगा ऑक्शन के कारण सीमित संख्या में ही खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। इसी वजह से फ्रेंचाइजी को अपने कुछ खिलाड़ियों को मजबूरी में रिलीज भी करना पड़ सकता है।

रिंकू सिंह ने जताई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल होने की इच्छा

बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को अगर रिलीज किया जाता है तो फिर मेगा ऑक्शन में उनके लिए काफी मारामारी देखने को मिल सकती है और फ्रेंचाइजी जमकर पैसा खर्च करते नजर आ सकती हैं। हालांकि, इस खिलाड़ी ने अपनी मन की बात जाहिर कर दी है और स्पोर्ट्स तक के साथ खास बातचीत में कहा कि अगर उनको केकेआर के द्वारा रिलीज किया जाता है तो फिर वह आरसीबी के लिए खेलना चाहेंगे, क्योंकि उसमें विराट कोहली शामिल हैं।

अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स का रहे हैं अहम हिस्सा

रिंकू सिंह को आईपीएल में 2017 के सीजन के लिए पंजाब किंग्स ने अपने साथ शामिल किया था लेकिन फिर उन्हें अगले साल ही रिलीज कर दिया था। इसके बाद, उनकी एंट्री कोलकाता की फ्रेंचाइजी में हुई और 2018 में उन्हें आईपीएल डेब्यू का मौका मिला। हालांकि, शुरुआत कुछ सीजन में उनको नियमित रूप से नहीं खिलाया लेकिन फिर उनके लिए 2023 का सीजन चमत्कारी साबित हुआ। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जोरदार जीत दिलाई और खूब सुर्खियां बटोरी। उनका सीजन जबरदस्त रहा और फिर उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू का मौका भी मिल गया था।

हालांकि, अब देखना होगा कि आईपीएल 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम किस रणनीति के साथ खिलाड़ियों को रिटेन करती है और उसमें रिंकू सिंह फिट बैठते हैं या नहीं।

