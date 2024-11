ऋषभ पंत ने बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी से पहले दिया बड़ा संदेश, शेयर की यह खास स्टोरी

Rishabh Pant instagram story: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलते हुए नजर आने वाले हैं।फैंस को ऋषभ पंत की विकेट के पीछे उनकी कमेंट्री बहुत पसंद आती है। साथ ही वो टीम की जीत में अहम भूमिका भी निभाते हैं, ऋषभ पंत ने भयकंर कार एक्सिडेंट के बाद मैदान पर दमदार वापसी की थी। टी20 और वनडे में ऋषभ पंत ने शानदारी पारी खेली थी। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उनका दमदार कमबैक हुआ था। जहां बांग्लादेश के खिलाफ हुई सीरीज के जरिए इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी, उस सीरीज में पंत ने शतक अपने नाम किया था और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया था।

अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहता है। हर किसी को ऋषभ पंत से खूब उम्मीद है, फैंस ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पोस्ट पर ढ़ेरों कमेंट करते हैं कि भाई आपको जीत कर आना है। इसी कड़ी में ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रेरणादायक स्टोरी शेयर की है।

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी

ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिस पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि The Strongest humans are not those who never Fall, But those who rise again and again even when the odds are stacked against them।। इस स्टोरी का हिंदी में आशय है कि सबसे मजबूत इंसान वे नहीं हैं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी बार-बार उठते हैं।

ऋषभ पंत ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/rishabpant)

2022 में हुआ था ऋषभ पंत का एक्सीडेंट

ऋषभ पंत ने जिस तरह से भयंकर कार एक्सीडेंट के बाद मैदान पर वापसी की है, वह वाकई में तारीफ के लायक है। ऋषभ पंत इस हादसे के कारण एक साल से ज्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहे और वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे।

ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट 30 दिसंबर, 2022 को रूड़की के पास हुआ था। इस दिन ऋषभ पंत दिल्ली से अपने होमटाउन जा रहे थे। वह अपनी मां के पास न्यू ईयर के लिए जा रहे थे। ऋषभ पंत ने मर्सिडीज कार को खुद ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें झपकी आई और कार डिवाइडर से टकरा गई।

