Isha Negi Motivational story on instagram: ऋषभ पंत के साथ IPL 2025 में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ना उनकी बल्लेबाजी चल रही और ना कप्तानी। ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायट्ंस की तरफ से खेल रहे हैं, वह (LSG) के कप्तान भी हैं। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल 2025 में खराब दौर से गुजर रहे हैं। उनकी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे दो में हार और एक में जीत नसीब हुई है।

Ad

ऋषभ पंत को अपनी कप्तानी से ज्यादा अपने फ्लॉप प्रदर्शन को लेकर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले मैच में हर किसी की निगाहें ऋषभ पंत पर हैं, हालांकि फैंस पंत को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उनकी रूमर्ड गर्लफ्रैंड भी उनका सपोर्ट करती हुईं नजर आ रही हैं। शुक्रवार सुबह ईशा नेगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ऋषभ पंत का हौसला बढ़ाया है। आपको दिखाते हैं ईशा नेगी की इंस्टाग्राम स्टोरी

ईशा नेगी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर बढ़ाया पंत का हौसला

ऋषभ पंत पर इस वक्त जीत को लेकर काफी दवाब बना हुआ है, इस बीच उनकी गर्लफ्रेंड ईशा नेगी ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है। जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि Of course it's hard. It's supposed to be hard, If it were easy, everybody would do it. Hard is what makes it great। ईशा नेगी की स्टोरी का आशय है कि बेशक यह कठिन है। इसे कठिन होना ही चाहिए। अगर यह आसान होता, तो हर कोई इसे करता। कठिन होना ही इसे महान बनाता है।

ईशा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/ishanegi_)

ईशा के इंस्टा पोस्ट से लगता है जैसे उन्होंने ये बात पंत के लिए ही लिखी हो, जो फिलहाल मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि ईशा नेगी ने ऋषभ पंत के लिए पोस्ट शेयर की हो, इससे पहले भी ईशा नेगी सार्वजनिक रुप से ऋषभ पंत के लिए पोस्ट शेयर कर चुकी हैं। वहीं हाल ही में ईशा नेगी को ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी में देखा गया था।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback