Isha Negi Instagram Story: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेल रही है। भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इसी दौरान मैदान पर एक दुखद घटना देखने को मिली। मैच के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। आपको बता दें कि यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 37वें ओवर में हुई।

रविंद्र जडेजा की स्पिन गेंद को बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे समझ नहीं पाए और चूक गए, जिसकी वजह से यह बॉल सीधे ऋषभ पंत के घुटने में जाकर लगी और दर्द की वजह से वह मैदान पर ही गिर गए। ऋषभ के यूं चोटिल हो जाने से हर कोई दुखी है। इसी कड़ी में ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्यार भरा पोस्ट लिखा है। आपको बताते हैं क्या है वह पोस्ट

ईशा नेगी ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

ऋषभ पंत के चोटिल हो जाने के बाद, ईशा नेगी ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक कोट्स शेयर किया है। जिस पर उन्होंने womanceosayings इंस्टाग्राम पेज के एक कोट्स को अपनी स्टोरी में शेयर किया है, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि darling look at you doing the things you said you were going to do creating the life you want committing to becoming the best version of yourself i m proud of you जिसका हिंदी में आशय है कि प्रिय, तुम्हें वह सब कुछ करते हुए देखो जो तुमने कहा था कि तुम वह जीवन बनाने जा रहे हो जो तुम करना चाहते हो और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रतिबद्ध हो, मुझे तुम पर गर्व है।।

ईशा नेगी ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/ishanegi_)

ऋषभ पंत का नाम अक्सर ईशा नेगी के साथ जोड़ा जाता है, दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया जा चुका है। अब ऋषभ के चोटिल हो जाने के बाद इस प्रकार की स्टोरी, क्या उन्होंने अपनी यह स्टोरी ऋषभ पंत के लिए लगाई है। या फिर उनकी इस स्टोरी की वजह कुछ और है, यह तो ईशा नेगी ही जान सकती है।

