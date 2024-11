Rishabh Pant cryptic Instagram story after separation from Delhi Capitals: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत पंत ने भयकंर कार एक्सीडेंट के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जरिए टीम इंडिया में वापसी की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वापसी के बाद पंत का प्रदर्शन अभी तक शानदार रहा है। हालांकि, इसके बावजूद उनकी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया और पंत को मेगा ऑक्शन में आना पड़ा, जहां वह रिकॉर्ड कीमत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन गए।

ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लखनऊ सुपर जांयट्स ने उन्हें सबसे ज्यादा 27 करोड़ की कीमत देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ऋषभ ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ की थी और वह 8 साल तक इस टीम का अहम हिस्सा रहे। वहीं पिछले कुछ सीजन (IPL 2023 को छोड़कर) कप्तानी भी संभाली। पंत का साथ छूटने पर दिल्ली टीम के मालिकों ने भी अफसोस जताया, वहीं पार्थ जिंदल ने उम्मीद जताई कि भविष्य में पंत के बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनेंगे।

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कही यह बात

इस बीच ऋषभ पंत ने बुधवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक खास बात लिखी है। पंत ने अपनी स्टोरी में लिखा कि Take time to be thankful for everything that you have you can always have more, but you could also have less, जिसका हिंदी में आशय है कि (आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होने के लिए समय निकालें, आपके पास हमेशा अधिक हो सकता है, लेकिन आपके पास कम भी हो सकता है)।

ऋषभ पंत ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/rishabpant)

ऋषभ पंत अपने फैंस के साथ अक्सर अपने विचारों को शेयर करते रहते हैं। पंत आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक आने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। पंत अपने संघर्ष और परिवार के बारे में बात करने से कभी नहीं हिचकचाते हैं। पंत ने भयकंर कार एक्सीडेंट के बाद ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत में भागीदार भी बने।

