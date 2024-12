Ritika Sajdeh wishes marriage anniversary to Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सजदेह आज (13 दिसंबर) अपनी नौवीं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी काफी फिल्मी और रोमांटिक है। रितिका और रोहित की शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई थी। इस कपल ने शादी के तीन साल बाद 30 दिसंबर, 2018 को प्यारी सी बेटी का इस दुनिया में स्वागत किया था।

रोहित शर्मा और रितिका सजदेह की बेटी का नाम समायरा है और इस साल नवंबर महीने में हिटमैन एक बार फिर पिता बने हैं। 15 नवंबर 2024 को रितिका सजदेह ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने मिलकर अहान रखा। वहीं आज रितिका सजदेह ने पति रोहित शर्मा को सोशल मीडिया के जरिए खास अंदाज में शादी की नौवीं एनिवर्सरी विश की है।

रितिका सजदेह ने रोहित शर्मा को विश की एनिवर्सरी

रितिक सजदेह ने शुक्रवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने और रोहित शर्मा के खुशनुमा पलों की चार तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ रितिका ने कैप्शन में प्यार जताते हुए लिखा कि Happy 9 baby, Best dad, best husband, best friend and the best I could ever wish for। फैंस भी इस जोड़ी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।

Trending

रोहित शर्मा और रितिका सजदेह का प्यार भरा बॉन्ड

रोहित शर्मा और रितिका सजदेह आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। रितिका हर दुख-सुख में रोहित के साथ नजर आती हैं। वहीं रोहित भी अपनी पत्नी का समर्थन करते हैं। रितिका अक्सर रोहित का हौसला बढ़ाने स्टेडियम भी पहुंच जाती हैं। पिच पर जब तक रोहित बैटिंग करते हैं, तब रितिका अपनी फिंगर्स क्रॉस रखती हैं। ऐसा हमने कई बार लाइव टीवी में भी देखा है।

बता दें कि रोहित शर्मा और रितिका सजदेह ने शादी से पहले करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। पहली बार रोहित शर्मा ने बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में रोमांटिक अंदाज में रितिक को प्रपोज किया था। दोनों की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। रितिका पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की राखी बहन हैं, जिसके चलते रोहित को रितिका से दूर रहने की हिदायत मिली थी। हालांकि, बाद में सभी राजी हो गए और इन दोनों ने शादी कर ली।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback