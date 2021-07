"साकिब महमूद इंग्लैंड टेस्ट टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह ले सकते हैं"

Got him! ☝



Saqib gets Babar again 👏



Scorecard/clips: https://t.co/pJT1fTmoFf



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvPAK 🇵🇰 pic.twitter.com/nIZLSjASqc