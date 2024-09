सारा तेंदुलकर की जिंदगी में अचानक आया बड़ा बदलाव, सोशल मीडिया पर फैंस से मांगी सलाह

Sara Tendulkar Instagram post: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर अपने फैंस के आज भी फेवरेट हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। फैंस सचिन तेंदुलकर के साथ-साथ उनके परिवार को भी काफी पसंद और फॉलो करते हैं। फैंस सारा तेंदुलकर की पोस्ट में भी अपने फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए अपना प्यार जता देते हैं। सचिन तेंदुलकर की लाडली भी लोकप्रियता के मामले में कुछ कम नहीं हैं, वह भी पिछले दो-तीन साल में सोशल मीडिया की चर्चित स्टार बन चुकी हैं।

सारा कोई भी तस्वीर या वीडियो शेयर करती हैं, वह तुरंत वायरल हो जाता है। सुदंरता के मामले में तो सारा बॉलीवुड स्टार्स को भी कड़ी टक्कर देती हैं। केवल खूबसूरती ही नहीं, बल्कि पढ़ाई और फैशन सेंस के मामले में भी वह किसी से कम नहीं हैं। फैंस भी सारा को काफी पसंद करते हैं। सारा हर छोटी-बड़ी बात और समस्या को अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। इस बीच सारा के जीवन में अचानक में एक समस्या आ गई है, जिससे परेशान होकर सारा ने फैंस से सलाह मांगी है।

सारा ने सोशल मीडिया पर फैंस से मांगी सलाह

सारा तेंदुलकर ने कल शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी चार तस्वीरें कर्ली हेयर में साझा कीं। सारा ने स्टोरी पर लिखा कि my hair has suddenly become curly and i have no idea how to manage it (मेरे बाल अचानक घुंघराले हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि इन्हें कैसे संभालूं)। इस तरह सारा ने अपने कर्ली हेयर्स को लेकर फैंस से सलाह मांगी है कि अगर इन बालों को संभालने के लिए किसी के पास कोई टिप्स हो, कोई हैक हो, कोई हो सलाह हो, उसका स्वागत है।

सारा तेंदुलकर ने शेयर की पोस्ट (photo credit: instagram/saratendulkar)

सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, फैंस भी उनको काफी पसंद करते हैं। अब अगर सारा ने अपने फैंस से सलाह मांगी है तो फैंस यह मौका कैसे छोड़ सकते हैं। जाहिर है कि फैंस अपने-अपने आईडिया शेयर करेंगे।

