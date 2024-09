Sara Tendulkar Shares Personal Chat Screenshots: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन इसका उनकी लोकप्रियता पर कोई असर ना पड़ा है, बल्कि उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा तेंदुलकर भी पिछले दो- तीन सालों में सोशल मीडिया की चर्चित स्टार बन चुकी हैं। सारा कोई भी तस्वीर या वीडियो शेयर करती हैं वो आग की तरह फैल जाता है।

सारा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वही सुदंरता के मामले में तो सारा बॉलीवुड स्टार्स को भी कड़ी टक्कर देती हैं। केवल खूबसूरती ही नहीं बल्कि पढ़ाई, फैशन सेंस हर मामले में सारा किसी से कम नहीं हैं, सोशल मीडिया फैंस भी सारा को काफी पसंद करते हैं। सारा जैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करती हैं वह कुछ ही समय में वायरल हो जाता है। इसी कड़ी में सारा ने आज सोमवार शाम इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है जिसमें वह अपने दोस्तों की चैट दिखाते हुए खास बात बता रही हैं।

सारा ने इंस्टाग्राम पर दोस्तों की चैट की शेयर

सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पेशे से मॉडल होने की वजह से सारा अपने इवेंट, शूट के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। वहीं सारा ने आज शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों की चैट शेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया और साथ में कैप्शन लिखा कि (After 20+ years of (best) friendship, the girls’ trip FINALLY made it out of the group chat!) सारा के कैप्शन का मतलब है कि 20 वर्षों की (सबसे अच्छी) दोस्ती के बाद, लड़कियों की चैट ग्रुप से बाहर हो गई।

सारा इस वीडियो में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। सारा को पार्टीज करना काफी पसंद है। वहीं फैंस भी सारा के इस वीडियो पर काफी प्यार लुटा रहे हैं। कोई हार्ट इमोजी तो लव इमोजी शेयर कर सारा पर प्यार लुटा रहा है। सारा का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ जोड़ा जाता है, तो हमेशा की तरह इस बार भी सारा की पोस्ट में शुभमन से जुड़े कमेंट्स देखने को मिले।

