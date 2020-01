SA vs ENG, दूसरा टेस्ट: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों से हराया, पहले टेस्ट में हार के बाद जबरदस्त वापसी निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 07, 2020

Jan 07, 2020

इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में वापसी की इंग्लैंड ने केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों के अंतर से हराया और चार मैचों की सीरीज फ़िलहाल 1-1 की बराबरी पर आ गई है। पांचवें दिन मैच जीतने के लिए 438 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मैच गँवा बैठी। बेन स्टोक्स को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। चौथे दिन के स्कोर 126/2 से आगे खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका को पांचवें दिन पहला झटका केशव महाराज (2) के रूप में लगा। लंच से पहले फाफ डू प्लेसी (19) के रूप में मेजबानों को बड़ा झटका लगा और पहले सत्र के बाद स्कोर 170/4 था। लंच के तुरंत बाद पीटर मलान 84 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका लगा। चाय तक क्विंटन डी कॉक और रसी वैन डर डुसेन ने टीम को झटका नहीं लगने दिया और स्कोर 225/5 था। हालाँकि आखिरी सत्र में इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी की और दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 11 रनों के अंदर गँवा दिए। 237/5 के स्कोर से दक्षिण अफ्रीका की टीम 137.4 ओवर में 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। क्विंटन डी कॉक ने 50 रनों का योगदान दिया, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम की पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में बेन स्टोक्स ने तीन और जेम्स एंडरसन एवं जो डेनली ने दो-दो और स्टुअर्ट ब्रॉड, डॉमिनिक बेस एवं सैम करन ने एक-एक विकेट लिया। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: इंग्लैंड: 269 एवं 391/8 दक्षिण अफ्रीका: 223 एवं 248 Advertisement

