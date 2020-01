SA vs ENG, तीसरा टेस्ट: दूसरे दिन ओली पोप और बेन स्टोक्स के शतक से इंग्लैंड का मजबूत स्कोर, दक्षिण अफ्रीका को लगे अहम झटके निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 17, 2020

Jan 17, 2020 IST SHARE

ओली पोप एवं बेन स्टोक्स पोर्ट एलिज़ाबेथ में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 499/9 का मजबूत स्कोर बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप और बेन स्टोक्स ने बेहतरीन शतकीय पारियां खेली। दूसरे दिन स्टंप्स के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 60/2 था और वह इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से 439 रन पीछे हैं। पहले दिन के स्कोर 224/4 से आगे खेलते हुए इंग्लैंड ने लंच तक बिना कोई विकेट गँवाए 335 रन बना लिए थे। लंच से पहले बेन स्टोक्स ने अपना नौवां और लंच के बाद ओली पोप ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 203 रनों की जबरदस्त साझेदारी निभाई। हालाँकि बेन स्टोक्स (120) के आउट होने के तुरंत बाद जोस बटलर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ओली पोप ने सैम करन (44) के साथ मिलकर टीम को 400 के पार पहुंचाया, लेकिन स्कोर को असली तेज़ी दी मार्क वुड ने, जिन्होंने 23 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 42 रनों की धुआंधार पारी खेली और पोप के साथ 73 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई एवं टीम को लगभग 500 के स्कोर तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने सबसे ज्यादा पांच विकेट लिए और उनके अलावा कगिसो रबाडा ने दो एवं एनरिक नॉर्टजे और डेन पैटरसन ने एक-एक विकेट लिया। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 60 के स्कोर तक पीटर मलान (18) और ज़ुबैर हमज़ा (10) आउट हुए एवं दोनों विकेट डॉमिनिक बेस ने लिए। स्टंप्स के समय डीन एल्गर 32 और एनरिक नॉर्टजे खाता खोले बिना नाबाद थे। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: इंग्लैंड: 499/9 दक्षिण अफ्रीका: 60/2 Advertisement

