IPL 2025: 3 गेंदबाज जो RR vs KKR मैच में चटका सकते हैं सबसे अधिक विकेट, मिस्ट्री स्पिनर बरपाएगा कहर?

Who can take most wickets in RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत गुवाहाटी में होने वाली है। IPL 2025 के इस छठे मैच में एक बार फिर से बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। गुवाहाटी राजस्थान का दूसरा घरेलू मैदान है और यहां की विकेट भी बल्लेबाजी के लिए आसान रहने की उम्मीद है। हालांकि इस मैच में गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। सभी गेंदबाजों को मार तो पड़ने की उम्मीद है लेकिन जो गेंदबाज विकेट निकालने में सफल होगा उसकी अहमियत काफी अधिक होगी। दोनों ही टीमों के पास कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट निकालने में माहिर हैं। एक नजर ऐसे तीन गेंदबाजों पर जो इस मैच में सबसे अधिक विकेट चटका सकते हैं।

Ad

#3 वरुण चक्रवर्ती

RCB के खिलाफ पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा था। भले ही उन्होंने फिल साल्ट का विकेट लिया था लेकिन चार ओवर में 43 रन भी खर्च कर दिए थे। KKR के लिए चक्रवर्ती निरंतरता के साथ प्रदर्शन करते आए हैं। भले ही उन्होंने सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं की है लेकिन उनकी वापसी की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। RR के खिलाफ भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

#2 तुषार देशपांडे

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ RR के गेंदबाजों को बड़ी मुश्किल हुई थी लेकिन के देशपांडे ने तीन विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने चार ओवर में 44 रन खर्च करते हुए तीन बड़े विकेट चटकाए थे जिसमें ट्रेविस हेड का विकेट भी शामिल था।

Expand Tweet

Ad

Trending

इसके अलावा उन्होंने अनिकेत वर्मा और अभिनव मनोहर को भी आउट किया था। इस प्रदर्शन के बाद देशपांडे का आत्मविश्वास बढ़ा होगा और KKR के खिलाफ भी वह वैसा ही प्रदर्शन करना चाहेंगे। RR को भी उम्मीद होगी कि वो लगातार विकेट निकालते रहें।

#1 सुनील नारेन

KKR के दिग्गज खिलाड़ी सुनील नारेन ने RCB के खिलाफ अपनी अहमियत दिखाई थी। जहां अन्य सभी गेंदबाजों ने 10 से अधिक की इकॉनमी से रन खर्च किया था तो वहीं नारेन ने सात से कम की इकॉनमी से रन देते हुए एक विकेट भी हासिल किया था। पिछले सीजन 15 मैचों में उन्होंने 17 विकेट चटकाए थे और KKR को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। यशस्वी जयसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग और शिमरोन हेटमायर जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ नारेन का प्रदर्शन काफी अहम रहेगा।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback