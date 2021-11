हसन अली को चैंपियन बताते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज ने दी बड़ी प्रतिक्रिया 

Hassan Ali 🇵🇰 @RealHa55an میرا سینہ تیری حُرمت کا ہے سنگین حصار،

میرا سینہ تیری حُرمت کا ہے سنگین حصار،میرے محبوب وطن تُجھ پہ اگر جاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہِ تن، اے میرے پیارے وطن 💚🇵🇰 https://t.co/4xiTS0hAvx

You are a champion mere dost. You are a fighter. There are not many players in the world who can match your hard work, grit and determination. Keep the head high. We are all so proud of you @RealHa55an