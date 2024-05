3 Players should be given chance in warm up vs bangladesh : टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज करने से पहले एक वॉर्म-अप मैच भी खेलना है। भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रैक्टिस मैच खेलना है। इसके जरिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों का जायजा लेगी कि सभी खिलाड़ियों की तैयारी इस वक्त कितनी है। इसी वजह से ये वॉर्म-अप मुकाबला काफी ज्यादा अहम हो जाता है।

अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में सारे मेन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जो लगातार प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहने वाले हैं। हालांकि अगर टीम इंडिया को अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना है तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें उन्हें मौका देना होगा।

हम आपको इस आर्टिकल में उन 3 प्लेयर्स के बारे में बताते हैं जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में जरुर खिलाना चाहिए।

इन 3 खिलाड़ियों को वॉर्म-अप मैच में मौका जरुर मिलना चाहिए

1.शिवम दुबे

युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को उनके आईपीएल प्रदर्शन का ईनाम देते हुए टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया था। शिवम दुबे ने आईपीएल के पहले हाफ में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया था लेकिन भारतीय टीम में चुने जाते ही वो लगातार फ्लॉप होते रहे। इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। इसी वजह से शिवम दुबे को अभ्यास मैच में जरुर खिलाना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि उनके अंदर अभी भी वो आईपीएल वाली धार मौजूद है या नहीं।

2.संजू सैमसन

संजू सैमसन को इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया है। उनके लिए भी आईपीएल 2024 अच्छा गया था। इसी वजह से चयनकर्ताओं ने केएल राहुल का चयन ना करते हुए संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल किया था। संजू सैमसन को टीम में शामिल किए जाने की फैंस भी काफी डिमांड कर रहे थे। हालांकि प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से किसी एक को ही जगह मिल सकती है। ऐसे में संजू सैमसन को प्रैक्टिस मैच में खिलाकर देख लेना चाहिए कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं।

3.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल को भी टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है और उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। चहल को भी वॉर्म-अप मुकाबले में मौका मिलना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि वो किस तरह का प्रदर्शन इन पिचों पर कर सकते हैं। अगर चहल लय में रहे तो टीम इंडिया के लिए ये काफी अच्छी खबर होगी।