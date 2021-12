रविन्द्र जडेजा ने रिटायरमेंट की खबरों पर दिया जवाब, ट्विटर पर शेयर की जानकारी

टीम इंडिया (Team India) के टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आज प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कई सवालों के बड़े जवाब दिए हैं, जिसमें उनकी वनडे कप्तानी और दक्षिण अफ्रीका दौरे (SA vs IND) पर वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के सवाल जुड़े थे। उन्होंने उनके खिलाफ चल रही सभी अफवाहों को ख़ारिज किया और सभी के सामने अपना पक्ष रखा। विराट कोहली के साथी खिलाड़ी और भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के टेस्ट करियर के रिटायरमेंट को लेकर भी काफी खबरें चल रही थी, जिसको लेकर आज जडेजा ने इशारों और ट्विटर पोस्ट के जरिये अपना जवाब दिया है।

रविन्द्र जडेजा ने विराट कोहली की प्रेस वार्ता के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सबसे पहले एक पोस्ट अपलोड किया, 'जिसमें लिखा था कि नकली दोस्त अफवाहों पर भरोसा रखते हैं, जबकि सच्चे दोस्त केवल आप पर भरोसा रखते हैं।' दरअसल एक अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार रविन्द्र जडेजा के ही एक साथी खिलाड़ी ने यह बताया था कि वनडे और टी20 करियर को लम्बे समय तक खेलने के लिए रविन्द्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। लेकिन इन सभी खबरों को दरकिनार करते हुए जडेजा ने यह पोस्ट करते हुए जवाब दिया है।

रविन्द्र जडेजा ने टेस्ट जर्सी में फोटो अपलोड करते हुए रखी अपनी बात

इस पोस्ट के बाद रविन्द्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर को लेकर यह साफ़ कर दिया कि उन्हें अभी आगे और भी खेलना है। दरअसल, रविन्द्र जडेजा ने टीम इंडिया की टेस्ट जर्सी में अपना फोटो अपलोड किया और कैप्शन में लिखा कि, 'Long way to go' यानी अभी और लम्बा जाना है। इसका मतलब वह टेस्ट क्रिकेट में अभी और खेलना चाहते हैं।

Also Read Article Continues below

रिपोर्ट के अनुसार रविन्द्र जडेजा को चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें रिकवर होने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। रविन्द्र जडेजा चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे का हिस्सा नहीं है। हाल ही में उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला था लेकिन चोटिल होने के कारण वह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे।

Edited by Rahul