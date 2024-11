India all out on 263 in first inning of Mumbai test: न्यूजीलैंड ने मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 263 रनों पर समाप्त कर दी है। हालांकि, इसके बावजूद भारत को पहली पारी में 28 रनों की बढ़त मिली है। दूसरे दिन के पहले सेशन में भारत की ओर से काउंटर अटैक देखने को मिला था जिसके बाद न्यूजीलैंड बैकफुट पर चली गई थी। हालांकि, लंच के बाद एजाज पटेल ने अपनी टीम की शानदार वापसी कराई और भारतीय बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया।

खबर में अपडेट जारी है...

