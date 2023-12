न्‍यूजीलैंड (New Zealand Cricket Team) के अनुभवी ओपनर मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) के लिए 4 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। इस दिन ईडन पार्क आउटर ओवल पर ऑकलैंड एसेस (Auckland Aces) और वेलिंगटन फायरबर्ड्स (Wellington Firebirds) के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जहां गप्टिल के करियर का जश्‍न मनाया जाएगा। इस दिन को थैंक्‍यू गप (Thank You Gup) नाम दिया गया, जिसमें दाएं हाथ के बल्‍लेबाज को न्‍यूजीलैंड और ऑकलैंड क्रिकेट दोनों को दिए योगदान को सम्‍मानित करेगा।

2009 में अंतरराष्‍ट्रीय डेब्‍यू करने वाले गप्टिल ने अपने आप को सीमित ओवर विशेषज्ञ के रूप में स्‍थापित किया। उन्‍होंने 198 वनडे में 7346 रन बनाए। वह वनडे प्रारूप में दोहरा शतक जमाने वाले इकलौते कीवी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले न्‍यूजीलैंड की तरफ से तीसरे स्‍थान पर हैं।

मार्टिन गप्टिल ने 122 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 3531 रन बनाए। मौके के हिस्‍से के मुताबिक ईडन पार्क आउटर ओवल मैच के लिए बदलकर मार्टिन गप्टिल ओवल हो जाएगा। साथ ही ऑकलैंड के पुरुष प्रीमियर क्‍लब टी20 प्रतिस्‍पर्धा का 2024-25 संस्‍करण से नाम बदलकर मार्टिन गप्टिल कप रखा जाएगा।

ऑकलैंड क्रिकेट के सीईओ लियान लैक्‍सन ने बयान जारी करके कहा कि 37 वर्षीय का शानदार करियर हाईलाइट्स रील की तरह है और उन्‍होंने ट्रिब्‍यूट के लिए सभी से जुड़ने की गुजारिश की।

ईएसपीएन क्रिकइंफो ने लैक्‍सन के हवाले से कहा, 'मार्टिन बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे बेहतरीन सीमित ओवर क्रिकेटर्स में से एक हैं। हम इस मौके पर जश्‍न मनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि उन्‍होंने क्रिकेट के लिए क्‍या किया है। उनका करियर ऐसा महसूस कराता है जैसे हाईलाइट्स रील चल रही हो। ऐसे कई पल हैं, जहां उन्‍होंने ऑकलैंड के लिए घरेलू स्‍तर और न्‍यूजीलैंड के लिए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर महत्‍वपूर्ण योगदान दिए। उन प्रयासों ने हम सभी के लिए यादें रची और हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ जुड़कर उन्‍हें इन सभी विशेष पलों के लिए धन्‍यवाद दें।'

बता दें कि मार्टिन गप्टिल ने न्‍यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी मुकाबला अक्‍टूबर 2022 में खेला था। नवंबर 2022 में उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के केंद्रीय अनुबंध से रिलीज होने की गुजारिश की थी, क्‍योंकि वह मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलना चाहते थे।