दुनिया के सबसे अमीर टॉप 10 क्रिकेटरों की लिस्ट Gunjan FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 02, 2020

Jan 02, 2020 IST SHARE

सचिन तेंदुलकर फुटबॉल के बाद अगर किसी खेल को दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो है क्रिकेट। जिसकी सबसे बड़ी वजह है भारत जैसे देश में इसके सबसे ज्यादा चाहने वाले फैंस का होना। इस खेल के जरिये कई सारे फेमस क्रिकेटर आज दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। जो भी खिलाड़ी मौजूदा समय में अपने खेल में अच्छे हैं उनके ऊपर पैसों की भी अच्छी बारिश हो रही है। दुनियाभर के महंगे ब्रांड्स इन क्रिकेटरों के द्वारा अपना सामान लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। जिनके लिए इन खिलाड़ियों को करोड़ों रूपये की मोटी फीस भी मिलती है। दूसरी तरफ आईपीएल के शुरू होने से सभी खिलाड़ियों की सालाना कमाई भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। क्रिकेट आज खेल की जगह एक व्यपार बन गया है। जहाँ लोग अपने मन पसंद खिलाड़ी पर करोड़ों रूपये लगाना पसंद करते हैं। जिससे खिलाड़ी के साथ उनको भी मोटी कमाई होती है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स पर और उनकी कमाई पर। नोट: इसमें समयकाल के अनुसार खिलाड़ियों को रैंक दी गई है: 10. युवराज सिंह युवराज सिंह टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह जो कि सिक्सर किंग के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। युवराज ने पिछले साल ही क्रिकेट को अलिवदा कहा था। आपको बता दें, युवराज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर करीब 403 अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले भारत के लिए खेले थे। जिसमें इन्होनें 11,868 रन बनाए थे। भारत ने 2007 में जो टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था उसमें युवराज सिंह ने एक अहम भूमिका निभाई थी। युवराज भारत के साथ दुनियाभर में फेमस हैं। युवराज ने प्यूमा, एलजी, रीबॉक, एक्सबॉक्स, रेविटल और पेप्सी जैसे ब्रांडों के लिए काम किया है। इसके अलावा आईपीएल 2015-16 में युवराज सिंह सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी थे। इनको इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ में खरीदा था।

1 / 6 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...