Cricket Record: वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज़ के रूप में सबसे तेज़ 7 हज़ार रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज़

Cricket Record: वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज़ के रूप में सबसे तेज़ 7 हज़ार रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज़ Sheryansh Jain FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 18, 2020

Jan 18, 2020 IST SHARE

रोहित शर्मा शुक्रवार को राजकोट के एस.सी.ऐ स्टेडियम में खेले गए दूसरे अंतराष्ट्रीय वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से मात दी और तीन मुकाबलों की श्रृंख्ला में 1-1 से बराबरी की। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 304 रन ही बना पाई। भारतीय सलामी बल्लेबाज़ रोहित शर्मा ने साल 2019 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के अवार्ड से सम्मानित किया। 2019 में रोहित शर्मा ने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए, और साल 2020 की शुरुवात उन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने से करी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज़ के तौर पर 7 हज़ार रन पूरे किए। रोहित शर्मा ऐसा करने वाले 11वें खिलाड़ी भले ही हों, लेकिन 7 हज़ार रनों का यह सफर उन्होंने सबसे जल्दी पूरा किया। आज इस आर्टिकल में हम उन टॉप पांच बल्लेबाज़ों की बात करेंगे, जिन्होंने अंतराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज़ के रूप में सबसे तेज़ी से 7000 रन बनाए। #5 सौरव गांगुली सौरव गांगुली पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इस सूची में पांचवें स्थान पर आते हैं। सौरव गांगुली ने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में 7000 रन पूरे करने के लिए 168 पारीयां खेलीं थी। सौरव गांगुली ने भारत के लिए 311 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने की 40.73 की औसत और 73.71 के स्ट्राइक रेट से 11363 रन बनाए। #4 तिलकरत्ने दिलशान तिलकरत्ने दिलशान पूर्व श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज़ तिलकरत्ने दिलशान इस सूची में चौथे स्थान पर आते हैं। तिलकरत्ने दिलशान ने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में 7000 रन पूरे करने के लिए 165 पारीयां खेलीं थी। तिलकरत्ने दिलशान ने श्रीलंका के लिए 330 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने की 39.27 की औसत और 86.23 के स्ट्राइक रेट से 10290 रन बनाए। 1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...