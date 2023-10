World Cup 2023 : हैदराबाद में न्यूजीलैंड टीम का पारम्परिक अंदाज में हुआ स्वागत, हिंदी बोलकर खिलाड़ियों ने जताया आभार

वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड (ENG vs NZ) के विरुद्ध 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद, न्यूजीलैंड टीम (New Zealand Cricket Team) शुक्रवार को हैदराबाद पहुंची। कीवी टीम को अपना दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को नीदरलैंड्स (NZ vs NED) के विरुद्ध खेलना है। हैदराबाद में होटल पहुंचने पर सभी कीवी खिलाड़ियों का पारम्परिक तरीके से स्वागत हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 9 विकेट खोकर 282 रन बनाये थे। जवाब में केन विलियमसन एंड कंपनी इस टारगेट को महज 36.2 ओवरों में नौ विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

शुक्रवार को कीवी टीम का स्क्वाड हैदराबाद लैंड हुआ। होटल पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के ऊपर फूल बरसाकर और माथे पर तिलक लगाकर, उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ट्रेंट बोल्ट और विलियमसन ने हिंदी बोलकर स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया कहा।

Blackcapz ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,

नमस्ते।

इस वीडियो पर फैंस अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट में उनके रिएक्शन भी देखने को मिले। एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'हर कोई बहुत विनम्र है, अब तक की सबसे प्यारी टीम है।'

न्यूजीलैंड की टीम अब टूर्नामेंट में आगे भी अपनी जीत की लय को बरकरार रखने का प्रयास करेगी। वहीं दूसरी ओर स्‍कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली नीदरलैंड्स को अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 81 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

हैदराबाद में डच टीम इवेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के बीच वनडे में अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं और चारों मौकों पर डच टीम को शिकस्त मिली है, ऐसे में उनकी टीम दबाव में जरूर रहेगी।