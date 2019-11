युवराज सिंह द्वारा जीते गए सभी प्रमुख टूर्नामेंट और उनके प्रदर्शन पर एक नजर मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 27 Nov 2019, 15:34 IST SHARE

युवराज सिंह

भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 10 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। युवराज सिंह वनडे और टी20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर टीम को कई मैच जिताए हैं। यह ही वजह है कि अपने करियर के दौरान उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं और उनमें उनका प्रदर्शन भी काफी बेहतरीन रहा है। फिर चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप में 6 गेंदोंं में 6 छक्के लगाना हो, या फिर 12 गेंदों में अर्धशतक लगाना, उन्होंने हर बार अपना लोहा मनवाया है। यह भी पढ़ें: भारत की ऑलटाइम टेस्ट इलेवन अब हम नजर डालेंगे युवराज सिंह द्वारा जीते गए सभी प्रमुख टूर्नामेंट और उनके प्रदर्शन पर एक नजर: # अंडर 19 वर्ल्ड कप (2000) युवराज सिंह रहे थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट

श्रीलंका में 2000 में हुए अंडर19 वर्ल्ड कप को भारतीय टीम ने मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार खिताबी जीत हासिल की थी। फाइनल में भारत अंडर 19 टीम ने श्रीलंका अंडर 19 टीम को 6 विकेट से हराया था। युवराज सिंह ने टूर्नामेंट में खेले 8 मुकाबलों की सात पारियों में 33.83 की औसत से 203 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। इसके अलावा गेंद के साथ 3.39 की इकॉनमी रेट और 11.50 की शानदार औसत से 12 विकेट चटकाए। युवी 2000 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं 1 / 3 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...