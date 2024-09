'चहल बुरा मान जाएगा...',धनश्री वर्मा की नई पोस्ट पर फैंस ने दी प्रतिक्रियाएं

Dhanashree Verma new instagram post comments: लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्‍टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इन दिनों काउंटी क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। युजवेंद्र चहल जहां मैदान पर छाए रहते हैं, वहीं धनश्री वर्मा सोशल मीडिया पर राज करती हैं। हाल ही में युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा ने अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था।

धनश्री के जन्मदिन के मौके पर फैंस के साथ- साथ युजवेंद्र चहल भी अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराने के पीछे नहीं रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्यार जताते हुए धनश्री के लिए पोस्ट शेयर किया। वहीं धनश्री के जन्मदिन के अगले दिन उनकी मां का बर्थडे था, इस खास मौके पर धनश्री ने अपनी मां के लिए तमाम तस्वीरों के साथ इमोशनल पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया और कल उनकी बहन का जन्मदिन था। उन्होंने खास अंदाज में अपनी बहन को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया।

धनश्री ने बहन के लिए शेयर किया खास पोस्ट

धनश्री वर्मा ने कल शाम रविवार को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। गौरतलब है कि उन्होंने इस पोस्ट पर अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई दी है। धनश्री वर्मा ने अपनी बहन के साथ अपनी करीब 17 तस्वीरों के साथ प्यार भरा नोट कैप्शन पर लिखा। उन्होंने प्यार भरे नोट के साथ कैप्शन पर लिखा कि please come soon got to have our sister time।।

धनश्री के फैंस उनकी इस पोस्ट जहां बहुत पसंद कर रहे हैं। वहीं यूजी के फैंस उनकी इस पोस्ट पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। धनश्री की पोस्ट पर एक फैन ने कमेंटकर लिखा कि चहल के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो वरना बुरा मान जाएगा। धनश्री जब भी कोई पोस्ट करती है, फैंस हमेशा ही चहल को लेकर कमेंट करते हैं। जैसे चहल के साथ पोस्ट शेयर किया करो, चहल को समय दिया करो। इस तरह के कमेंट अक्सर देखने को मिल जाते हैं।

धनश्री की पोस्ट पर फैंस ने किए कमेंट (photo credit: instagram/dhanashree9)

बता दें कि जब युजवेंद्र ने धनश्री को बेहद खास अंदाज में बर्थ डे विश किया था, जैसे हर पति अपनी पत्नी को विश करता है, लेकिन धनश्री ने युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर एकदम नॉर्मल सा रिप्लाई कर थैंक्यू लिखा। धनश्री का तरीका फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कमेंटकर धनश्री से इतने नॉर्मल रिप्लाई का कारण भी पूूछा।

