ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू करने वाली ये अभिनेत्री, इंडस्ट्री छोड़ बनी “लाइफ कोच”

This actress, who debuted with Hrithik Roshan, left the industry and became a “life coach”: बॉलीवुड में ज्यादातर लोग बड़े सपने लेकर आते हैं। कुछ सितारे कभी चमक नहीं पाते, तो कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं। यह दुनिया ऐसे ही सितारों की कहानियों से भरी पड़ी है। मुंबई आने वाला हर व्यक्ति शाहरुख खान, सलमान खान या रेखा बनना चाहता है, लेकिन सभी जानते हैं कि जिंदगी उतार-चढ़ाव का नाम है और इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन की फिल्म "कहो ना प्यार है" से की थी, लेकिन अब वे बॉलीवुड छोड़कर एक सफल लाइफ कोच बन चुकी हैं।

कौन है यह अभिनेत्री जिन्होंने छोड़ा बॉलीवुड?

इसका नाम बताने से पहले, हम आपको यह बता दें कि उन्होंने ऋतिक के अलावा करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे बड़े सितारों के साथ भी काम किया है, और वह बड़े और छोटे पर्दे दोनों पर नज़र आईं हैं। उनके सीरियस और कॉमेडी रोल्स को हमने 90 के दशक में खूब एन्जॉय किया था। उनका नाम है "तनाज़ करीम ईरानी"। लेकिन आपको बता दें, तनाज़ ने ऐसे ही इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है। इसके पीछे एक बड़ी ट्रेजडी है जिसके बाद तनाज़ को इंडस्ट्री को अलविदा कहना पड़ा।

क्या हुआ तनाज़ करीम ईरानी के साथ जो छोड़नी पड़ी इंडस्ट्री?

तनाज़ करीम ईरानी ने अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की और बड़े और छोटे पर्दे दोनों पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन कभी-कभी मुश्किलें आपसे कुछ ज्यादा ही मांग लेती हैं। तनाज़ की पीठ पर लगी एक गंभीर चोट के बाद उनके करियर में बड़ा बदलाव आया और उन्होंने अभिनय छोड़ दिया। अब वे एक सफल लाइफ कोच हैं।

तनाज़ ईरानी की कुछ यादगार किरदार:

तनाज़ ने 2000 में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल के साथ फिल्म "कहो ना... प्यार है" में नीता के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ "हमारा दिल आपके पास है" में भी उनकी अहम भूमिका थी। "प्रेम की दीवानी हूँ" में करीना कपूर खान की बहन रोप्पल की भूमिका से उन्होंने और अधिक प्रसिद्धि पाई। इसके अलावा, आर. माधवन और दीया मिर्जा के साथ "रहना है तेरे दिल में", "मेरे यार की शादी है" और "कुछ ना कहो" जैसी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई। आखिरी बार 2010 में अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म "गोलमाल 3" में उन्होंने कैमियो किया था।