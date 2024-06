Bollywood stars who keep themselves away from negativity on social media: सोशल मीडिया आज के समय में लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां आम लोग और सितारे अपने विचार, तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। हालांकि, बॉलीवुड सितारों को अक्सर सोशल मीडिया पर नकारात्मकता और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ बॉलीवुड सितारे ऐसे भी हैं जो खुद को सोशल मीडिया की नकारात्मकता से दूर रहते हैं।

ऐसे टॉप 5 सितारों जो रखते हैं खुद को सोशल मीडिया की नकारात्मकता से दूर:

1. रणबीर कपूर

रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पर कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं है। वे हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने के लिए जाने जाते हैं। रणबीर का मानना है कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को साझा करना और नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना उनके लिए सही नहीं है।

2. करीना कपूर खान

करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय नहीं हैं। वे समय-समय पर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं, लेकिन नकारात्मकता और ट्रोलिंग से बचने के लिए वे कम ही इंटरैक्शन करती हैं। करीना का कहना है कि वे अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं।

3. सैफ अली खान

सैफ अली खान भी सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रहते हैं। वे अपने निजी जीवन को सोशल मीडिया की नज़र से दूर रखते हैं। सैफ का मानना है कि सोशल मीडिया पर बिताया गया समय उनके परिवार और काम से दूर कर सकता है, इसलिए वे इसे प्राथमिकता नहीं देते।

4. रणवीर सिंह

रणवीर सिंह एक एनर्जेटिक और जिंदादिल अभिनेता हैं, लेकिन वे भी सोशल मीडिया पर सीमित समय ही बिताते हैं। वे अपने काम और निजी जीवन के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर कम ही सक्रिय रहते हैं। रणवीर का कहना है कि वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखना चाहते हैं।

5. काजोल

काजोल सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन वे नकारात्मकता से दूर रहने के लिए सकारात्मकता फैलाने पर जोर देती हैं। वे अपने पोस्ट्स में अक्सर प्रेरणादायक बातें और हंसमुख तस्वीरें साझा करती हैं। काजोल का मानना है कि नकारात्मकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मकता को प्राथमिकता देना।

Trending