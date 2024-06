फरहान अख्तर ने किया फैंस से वादा “शाहरुख खान” के साथ फिर आएंगे बड़े परदे पर!

Farhan Akhtar promised fans that he will come back on the big screen with “Shahrukh Khan”: फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस से निकली हर एक फिल्म सोना होती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा राज़ कोई और नहीं फरहान अख्तर और बहन जोया अख्तर की जोड़ी है। डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर दिए एक इंटरव्यू में फरहान अख्तर ने बताया की वो जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिर से मूवी करेंगे। फरहान इस इंटरव्यू में अपनी फिल्म “लक्ष्य” के २० साल पूरे होने की ख़ुशी फैंस के साथ बाटते नज़र आ रहे थे। तभी जब शाहरुख खान के साथ दोबारा फिल्म करने की बात आई तब फरहान अख्तर जो कहा उसने लोगों का दिल जीत लिया।

क्या कहा फरहान अख्तर ने अपने इंटरव्यू में?

फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा,

“हम निश्चित रूप से कुछ ऐसा ढूंढ ही लेंगे जिस पर हम एक साथ काम करना चाहते हैं।“

फरहान अख्तर के प्रोडक्शन से शाहरुख खान अभिनीत कौन-कौन सी फिल्में हैं?

पहली फिल्म जो फरहान अख्तर के प्रोडक्शन से शाहरुख खान अभिनीत निकली थी, वो थी 2006 की एक्शन थ्रिलर “डॉन” और उसके बाद आई 2011 में “डॉन 2” । इसके बाद से ही इस एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी के फैंस इन्हें एक बार फिर साथ में फिल्म करते देखना चाहते हैं।

शाहरुख खान ने फरहान की प्रोडक्शन कंपनी की 'लक बाय चांस' में गेस्ट अप्पेरेंस भी दी थी, जो फरहान की बहन जोया अख्तर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। वही 2017 की फिल्म 'रईस' भी फरहान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा सह-निर्मित थी।

वैसे आपको बता दें, 'लक्ष्य' के 20 साल पूरे होने पर मेकर्स ने फिल्म को आज यानी “21 जून” को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है।

फरहान ने अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम पर लिखा, “साहस और देशभक्ति के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि। हमारे साथ सिनेमाघरों में जुड़ें क्योंकि हम #20YearsOfLakshya का जश्न मना रहे हैं, 21 जून को सिनेमाघरों में वापसी।”