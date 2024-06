जब पाँचवे टेक की रिक्वेस्ट पर नाना पाटेकर को दी ऋषि कपूर ने भरे सेट पर गालियाँ

When Rishi Kapoor abused Nana Patekar on the set for the fifth take request: काम कोई भी हो, अनबन हो ही जाती है, लेकिन कभी-कभी अनबन एक यादगार किस्सा बन जाती है। ऐसा ही एक किस्सा याद करते हुए अभिनेता नाना पाटेकर ने स्वर्गीय ऋषि कपूर को याद किया। उन्होंने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कुछ ऐसे किस्सों का खुलासा किया जो बॉलीवुड के बाकी किस्सों से अलग थे।

ऋषि और नाना के बीच यह झगड़ा किस फिल्म के दौरान हुआ था?

अभिनेता सेट पर गुस्सा होते हैं, यह तो सुना था, लेकिन अपने सह-कलाकार से बहस करते हुए गाली देना कुछ अधिक ही होता है। नाना पाटेकर ने हाल ही में 1995 की फिल्म 'हम दोनों' में ऋषि कपूर के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे ऋषि कपूर के साथ काम करना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। कई बार सेट पर कई टेक को लेकर झड़प हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों कलाकारों के बीच रिश्ता कभी नहीं बिगड़ा।

नाना ने बताया कि 1995 की फिल्म 'हम दोनों' के सेट पर इस एक्शन थ्रिलर के लिए ऋषि कपूर से एक से अधिक टेक लेना कितना मुश्किल हो जाता था। शूटिंग के दौरान ऋषि अपना आपा खो देते थे।

नाना ने शूटिंग के दौरान हुए इस गाली-गलौज वाले किस्से को भी खुलकर बताया।

उन्होंने याद किया कि कैसे ऋषि ने उन्हें बहुत गालियां दी थीं। ऋषि अक्सर लोगों पर भड़क जाते थे और एक से अधिक टेक देने से इनकार कर देते थे। नाना पाटेकर ने बताया कि कैसे ऋषि हर बार अपना आपा खो देते थे जब उन्हें दूसरा टेक देने के लिए कहा जाता था तो वो गुस्सा हो जाते थे।

पांचवें टेक तक ऋषि कपूर का शॉट सही था, लेकिन वे बेहद नाराज हो चुके थे...

नाना ने जब उनसे सीन सही न होने पर एक और टेक (जो कि पांचवां था) देने के लिए रिक्वेस्ट की, तब ऋषि ने कहा,

'यहां डायरेक्टर कौन है? शफी, या आप? हटाओ यार इसको।'

नाना ने उनसे कहा,

'चिंटू ये बकवास है,'

और फिर ऋषि ने गाली देना शुरू कर दिया। पांचवें टेक तक ऋषि कपूर ने कहा,

'अब मैं तुम्हें मारूंगा!'

लेकिन वह सबसे अच्छा टेक था। जब मैं डबिंग के लिए आया, तो मैंने उनसे कहा कि “इस टेक को फिल्म में रखा गया है, और उन्होंने नाराज होकर कहा,

'हां ठीक है यार।'

Trending