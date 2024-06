A little guest is about to come to Prince Narula-Yuvika Chaudhary's house : प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के घर जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला छह साल बाद पिता बनने जा रहे हैं, और इस खबर से प्रिंस और उनकी पत्नी युविका दोनों बेहद खुश हैं। यह उनका पहला बच्चा होगा। प्रिंस ने मंगलवार, 25 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी कार के बगल में रखी एक खिलौने वाली कार की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की।

प्रिंस ने अपनी पोस्ट में लिखा:

"हेलो सब लोग को, मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं अविश्वसनीय रूप से खुश हूं, फिर भी घबराया हुआ हूं। मैं भगवान और अपने माता-पिता का बहुत आभारी हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि हमारा बेबी बहुत जल्द आने वाला है। अब से, सब कुछ हमारे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमेगा।"

प्रिंस ने आगे कहा:

"युविका, तुम अब मेरे मम्मी-पापा के लिए दूसरे नंबर पर रहोगी, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे अहम इंसान आने वाला है। मैंने इस पल के लिए बहुत मेहनत की है, और अब जब मैं पिता बनूंगा, मुझे सब कुछ चाहिए होगा। अपने बच्चे के लिए परफेक्ट बनना, जैसा कि सभी माता-पिता करते हैं। ये मेरे भी सपने थे, जैसे मेरे माता-पिता ने मुझे प्यार भरे दिल के साथ बड़ा किया और एक अच्छा इंसान बनाया, उस यात्रा को जारी रखना जिसे हमने तब से एक साथ अनुभव किया है जब हमें पहली बार पता चला कि हम लोग गर्भवती हैं।"

"हर पल, खुशी भरी स्कैन से लेकर घर में आंसुओं और हंसी तक, हमने संजोकर रखा है। हमें इतनी खुशी देने के लिए भगवान को धन्यवाद। बेबी, तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है, और इस उपहार के साथ, हमारे माता-पिता को भी जिंदगी जीने का एक और मौका मिलेगा। देखने का इंतजार नहीं हो रहा कि दादी, दादा और नाना, नानी तुम्हें कैसे बड़ा करेंगे। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूं।"

प्रिंस नरूला की इस लंबी सोशल मीडिया पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पल का प्रिंस को कितना लंबे समय से इंतजार था। आशा करते हैं कि प्रिंस और युविका को एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे की प्राप्ति हो।