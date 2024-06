सिद्धार्थ माल्या रचाने जा रहे हैं शादी... डेटिंग किस्से थे इन बी-टाउन लेडीज के साथ मशहूर!

Siddharth Mallya is all set to tie the knot with his girlfriend Jasmine: विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या जिन्हें इनकी डैशिंग पर्सनालिटी, मॉडलिंग और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों के साथ रुमार्ड डेटिंग के लिए जाना जाता था आज शादी के बंधन में अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन के साथ बंधने जा रहे हैं! सिद्धार्थ ने अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन को हैलोवीन २०२३ में प्रोपोसे किया था.

Insta पर पोस्ट डालते हुए सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की घोषणा की है. सिद्धार्थ न ही सिर्फ एक कमाल के मॉडलिंग पर्सनालिटी हैं बल्कि इनके बी-टाउन इंडस्ट्री में कई टॉप अभिनेत्रियों के साथ इनके गहरे रिश्तों की चर्चा अफवाहों में रही है. इसमें इंडस्ट्री की टॉप नाम शामिल है.

Trending

बी-टाउन की वो अभिनेत्रियाँ जिनके सिद्धार्थ के साथ थे रुमार्ड डेटिंग किस्से...

दीपिका पदुकोन

जब भी सिद्धार्थ के रुमार्ड रिश्तों की चर्चा होगी तो दीपिका नाम टॉप पर रहेगा, कोई नहीं भूल सकता की कैसे 2013 में, सिद्धार्थ माल्या ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक आईपीएल मैच के बीच में दीपिका पादुकोण को किस किया था।

कटरीना कैफ

कटरीना और सिद्धार्थ का रुमार्ड रिलेशन कुछ समय के लिए ही चला, वैसे तो दोनों में से किसी ने भी इस रिलेशन को सार्वजनिक रूप से कभी नहीं स्वीकारा पर इन्हें अधिकतर साथ में बॉलीवुड इवेंट्स और पार्टीज में देखा जाता रहा था!

सोनल चौहान

अभिनेत्री सोनल चौहान के साथ सिद्धार्थ के रिश्ते ने कई सुर्खियां बटोरीं क्योंकि उन्हें अक्सर सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा जाता था। दोनों ने कई पार्टियों में एक साथ शिरकत की, जिससे डेटिंग की अफवाहों को हवा मिलती रहती थी!

कौन हैं सिद्धार्थ की होने वाली पत्नी “जैस्मिन”?

जैस्मिन ने अपनी जानकारी बेहद निजी रखी है, सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ खास नहीं मिल पाया. हालाँकि, जैस्मीन अमेरिका में रह चुकी है, उनके कई पोस्ट लॉस एंजिल्स के दिखाई देते हैं। जैस्मिन सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं लेकिन उनके पोस्ट में उनकी तस्वीर उनके और सिद्धार्थ के बीच के प्यार को व्यक्त करती है. आपको बता दें की इनकी शादी की सेलिब्रेशन हफ्ते भर चलने वाली है!